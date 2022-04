Grafik des Tages : Teurer Hausbau: Diese Arbeiten belasten den Geldbeutel besonders stark

Der Traum vom Eigenheim wird immer mehr zum Albtraum. Denn zurzeit klettern die Preise in allen Bereichen des Lebens in die Höhe - auch beim Hausbau. Wir zeigen Ihnen in der Grafik des Tages, welche Arbeiten am Haus besonders kostspielig sind.

Im Supermarkt, an der Tankstelle oder i...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.