Mit etwas Geduld : Tapete vor dem Ablösen gut einweichen

Bei Vliestapeten ist es einfach - die obere Schicht lässt sich trocken meist am Stück abziehen. Doch bei einer Papiertapete braucht es etwas mehr Geduld und Vorbereitung, um sie von der Wand zu lösen.

Düsseldorf | Wie man eine Tapete von der Wand ablösen kann, hängt von ihrem Material ab. Besonders leicht funktioniert das bei Vliestapeten. Sie sind spaltbar - bestehen also aus zwei Schichten. Die obere Schicht lässt sich trocken ganz einfach am Stück abziehen, so Karsten Brandt vom Deutschen Tapeten-Institut. Brandt empfiehlt: Am besten zieht man am unteren ...

