Anzeige : Tag der Küche in Elmshorn: Grillparty und exklusive Angebote beim KüchenTreff

„Deine Küche in Aktion“ heißt es vom 27. bis 29. September beim KüchenTreff Elmshorn. Das Live-Event mit smarten Küchengeräten, Show-Kochen und Familienprogramm geht in die nächste Runde.

von Julia Gohde

06. September 2018, 23:58 Uhr

Elmshorn | Ein Essen zubereiten, das garantiert auf den Punkt fertig gegart ist und auch dann nicht anbrennt, wenn man es im Ofen vergisst - dafür braucht man keine personelle Küchenhilfe, sondern kann sich entspannt auf die neueste Technologie verlassen. Niemand weiß das besser als Norbert Büscherhoff, Inhaber des Fachmarkts KüchenTreff Elmshorn. Er holt sie nach Elmshorn, die intelligenten Küchen-Neuheiten 2019 - von Kühlschränken, die man mit dem Handy und über WLAN bedienen kann, bis zum Backofen, der auch für Koch-Neulinge zum Freund wird: „Nichts brennt mehr an und das Essen ist fertig, wenn man zu Hause ist“, erklärt Büscherhoff euphorisch.

Diese High End-Elektrogeräte kommen direkt von der Messe „IFA Berlin“ nach Elmshorn. IFA steht für Internationale Funkausstellung, sie ist die weltweit führende Industriemesse. Nur, was ganz neu am Markt ist und sich durch herausragende Funktionen auszeichnet, wird hier präsentiert. Nun kommen einige der Geräte - vom Dampfdruckgarer bis zum Kühlschrank, der weiß, ob noch Butter vorrätig ist oder nicht - auch nach Schleswig-Holstein: Am Ramskamp 58 beim Küchentreff Elmshorn steigt vom 27. bis 29. September ein großes Live-Event für die ganze Familie: Der Tag der Küche. Oder besser gesagt: die Tage der Küche.

Sonderverkauf und Aktionsrabatte

Speziell zum Tag der Küche haben Norbert Büscherhoff und sein Team vom KüchenTreff Elmshorn natürlich auch besondere Angebote und Rabatte vorbereitet:

50 Prozent Rabatt auf alle neu geplanten Küchen

10 Prozent Aktionsrabatt zusätzlich

außerdem haben Kunden die Wahl zwischen 3 Prozent Skonto oder einer 0 Prozent Küchen-Finanzierung

Küchen zum Industriepreis gibt es im Sonderverkauf

„Deine Küche in Aktion“: Event mit Grillfest, Hüpfburg und Show-Kochen

Wer sich für eine neue Küche interessiert, wird von den Fachleuten vor Ort individuell beraten. Das Programm des Live-Events umfasst ein Grillfest, Live-Kochvorführungen an den neuesten Bosch-Küchen, ein Spielzimmer für Kinder und eine riesige Hüpfburg. Das Besondere am Freitag und Samstag: Beim Show-Kochen stehen keine Sterne-Köche am Herd, die extravagante Gerichte kreieren, die man selbst ohnehin nicht nachkochen kann, sondern die Mitarbeiter von KüchenTreff Elmshorn. „Wir können die Geräte nicht nur verkaufen, sondern auch selbst bedienen“, scherzt Norbert Büscherhoff. Sein Team hat dafür an der Bosch-Kochschule teilgenommen und freut sich darauf, den Besuchern des Tags der Küche etwas Selbstgemachtes anzubieten. Und wer sich für eine neue Küche interessiert, kann diese gleich in Aktion sehen und genau beobachten, was sie leistet.

Auch am Grillstand werden die Besucher satt. Die Erlöse des Verkaufs sowie der gesamten Veranstaltung kommen dem Elmshorner Verein „Frischlinge - Die Burg“ zugute, der Kindern aus schwierigen sozialen Verhältnissen unterstützt. Für diese Initiative macht sich der KüchenTreff Elmshorn schon seit vielen Jahren stark.

Das Event auf einen Blick