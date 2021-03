Anzeige: Glomp GmbH : Silbernes Jubiläum: Eutiner Familienbetrieb Glomp wird 25 Jahre alt

Mit vier Standorten ist die Firma Glomp seit einem Vierteljahrhundert auf Erfolgskurs und ein bewährter Großhändler für Heizung und Bad in Holstein.

31. März 2021, 15:43 Uhr

Glomp | In der Pandemie sind große Feste nicht möglich, auch wenn es gute Gründe zum Feiern gibt. Bedeutungsvolle Jubiläen sollten dennoch gewürdigt werden – dazu zählt auch das 25-jährige Bestehen des Heizungs- und Sanitärfachhandels Glomp in Eutin.

Frisch gewagt ist halb gewonnen

Die Glomp-Gruppe ist heute mit über 50 Mitarbeitern in mehreren Tätigkeitsfeldern unterwegs. Im April 1996 hatte Michael Glomp einen kühnen Schritt gewagt. Der Groß- und Außenhandelskaufmann hat sich ohne großes Kapital im Rücken selbstständig gemacht. Das sagt der 62-Jährige heute:

Um erfolgreich zu sein, musst du dein Herz in deinem Unternehmen haben und dein Geschäft im Herzen. Michael Glomp, Geschäftsführer und Gründer der Glomp GmbH

Und Sohn Finn Glomp (31), der seit 2012 in der Firmenleitung tätig ist, unterstreicht: „Als Geschäftspartner ziehe ich meinen Hut vor ihm – als Sohn freue ich mich einfach über ein solches Lebenswerk, welches wir als Familie geschaffen haben.“

Firmenchronik Glomp GmbH 1. April 1996: Gründung der „Heizung- und Sanitärfachhandel Glomp GmbH“ in Eutin durch Michael Glomp 1. August 2000: Eröffnung der Glomp & Kohlhof GmbH in Oldenburg im Selenter Weg 29 31. Dezember 2003: Fusion der Glomp & Kohlhof GmbH mit der Glomp GmbH 1. Juli 2004: Eröffnung der Glomp GmbH-Niederlassung in Preetz in der Kieler Straße 11 1. April 2013: Eröffnung des neuen Hauptsitzes in der Röntgenstraße 4 in Eutin 1. August 2016: Eröffnung der Glomp GmbH-Niederlassung in Bordesholm in der Bahnhofstraße 56 1. April 2018: Übernahme der Geschäftsbeziehungen der Firma Dreyer Haustechnik

Team zieht an einem Strang

Michael Glomp hat damals mit einem kleinen Team angefangen. „Wir waren zu viert und haben die Firma in einem alten Getreidelager in der Johann-Specht-Straße eingerichtet“, erzählt Michael Glomp. Der Betrieb hat sich mittlerweile als Vollsortimenter am Markt etabliert. 80 Prozent der Kundschaft stammt aus Gewerbe und SHK-Handwerk.

Ein Schlüssel zum Erfolg ist unser Fachpersonal. Unser Team zieht an einem Strang. Es gibt kaum Fluktuation, viele Kollegen sind seit über 20 Jahren dabei. Michael Glomp, Geschäftsführer und Gründer der Glomp GmbH

In diesem Punkt sind sich beide Geschäftsführer einig. Und natürlich ist das Unternehmen auch Ausbildungsbetrieb. Hier lernen Groß- und Außenhandelskaufleute, Fachkräfte für Lagerlogistik und Kaufleute für Büromanagement ihr Handwerk. In Bezug auf die Produkttiefe im Bereich Haustechnik gehört das Unternehmen zu den größten Playern zwischen Kiel und Lübeck. Der Familienbetrieb ist mittlerweile an vier Standorten vertreten – neben Eutin auch in Oldenburg, Preetz und Bordesholm. Das Eutiner Zentrallager umfasst über 10.000 verschiedene Artikel.

Ein eigener Fuhrpark sorgt dafür, dass Lieferungen zügig von A nach B kommen. Allen Standorten gemein sind moderne Ausstellungen und die Angebotspalette. Das Sortiment umfasst die Bereiche Heizung, Sanitär, Elektro und Werkzeuge. Ein weiterer Schwerpunkt, der immer stärker ins Blickfeld rückt, sind die erneuerbaren Energien. Finn Glomp:

Wir wollen auch künftig nicht stehenbleiben, sondern Chancen ergreifen und innovative Technik fördern. Finn Glomp, bald alleiniger Geschäftsführer der Glomp GmbH

Im international aufgestellten Einkaufsverband gilt die Glomp GmbH als ein führendes Haus, bei dem Michael Glomp dessen Aufsichtsratsvorsitz innehat. Neben dieser Tätigkeit widmet er sich der Unternehmensberatung von kleineren Handwerksbetrieben, der Spartenleitung bei der BSG Eutin oder seinen Bauprojekten der Glomp Verwaltung GbR. Die Zeit des Seniorchefs ist nach wie vor voll ausgefüllt.

Finn Glomp tritt Nachfolge an

Das wird sich jedoch in den nächsten Jahren ein bisschen ändern: Der Firmengründer, der seit 46 Jahren im Beruf steht, hat den geordneten Rückzug bereits seit längerer Zeit eingeleitet. Finn Glomp, der seit 2014 gleichberechtigter Geschäftsführer ist, tritt dann die Nachfolge an. „Ich bin mir sicher, dass die Firma in die richtigen Hände kommt.

Es gibt sicherlich nicht viele Unternehmen, in dem Vater und Sohn auf diese Art und Weise gemeinsam die Fäden ziehen“, betont Michael Glomp. Der Mix aus altbewährten Prozessen und neuen Ideen soll auch unter Finn Glomp den Arbeitsalltag bestimmen. Finn Glomp blickt hoffnungsvoll zu neuen Ufern:

Für unsere Gruppe bin ich zuversichtlich, da unsere Region großes Potenzial hat und die Baubranche weiter boomen wird. Finn Glomp, bald alleiniger Geschäftsführer der Glomp GmbH

