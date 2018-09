Anzeige : Schön schlicht statt reich verziert: So holt man sich den Landhausstil nach Hause

Schlichtheit geht vor filigrane Verzierungen und geschnitzte Optiken - klare grafische Muster sind gefragt.

von Christine Preuß

20. September 2018, 23:57 Uhr

Kreis Pinneberg | Landhausstil – muss man dafür auf dem Land leben? Oder gleich alle Möbel rauswerfen, wenn man den natürlichen Look in die Stadtwohnung holen möchte? Natürlich nicht. Wer im Landhausstil wohnen will, startet am besten mit schon Vorhandenem. Ein Teppich oder kleinere Accessoires lassen sich unkompliziert austauschen und verströmen Flair. Auch mit Naturmaterialien, Industrie- und Retro-Schick gelingt das Makeover. Hier gibt es ein paar einfache Tipps:

Weniger Schnörkel, mehr gerade Linien

Schlicht ist schön: Bei alten Möbeln, die gut erhalten sind, sollte beispielsweise die Farbe herunter gearbeitet werden. Dann wird das Holz geölt, damit die Maserung sichtbar bleibt. Auf deckende Anstriche, überbordende Blumendekore oder opulente Stuhlhussen sollte verzichtet werden – schlichte Formen bestimmen. Der Landhausstil von einst interpretiert sich neu, durch schlichte Klarheit. Schränke, Kommoden und Tische sind zwar immer noch stabil, langlebig und haptisch wie optisch hochwertig, doch sie verzichten auf filigrane Verzierungen und geschnitzte Optiken. Für die zeitgemäße Form des Landhausstils gilt: Weniger ist mehr und Schlichtes ersetzt Massives!

Pastelltöne kombiniert mit Beige

Beim Gesamtkonzept eines Raumes sollte auf zurückhaltende, kalkige Töne zurückgegriffen werden. Weiß, aber auch Sandfarbe und Pastelltöne, können mit Hellbraun oder Beige kombiniert werden. Je farbreduzierter Teppiche, Decken und Kissen sind, desto besser ist die Wirkung.

Wem das zu eintönig ist, der kann mit Salbeigrün, kräftigerem Limonengrün oder anderen Farben aus der Grün- und Blaufamilie Akzente setzen. Das bedeutet nicht, dass man auf Dekoration und Accessoires komplett verzichten muss. Einfach ein bisschen Industrial Style hinzugeben und etwas Barock herausnehmen. Statt der gerüschten Kissen wählt man besser klare, grafische Muster. Auch das traditionelle Bauernkaro ist passé.

Bewusste Stilbrüche

Ornamentfliesen haben ausgedient. Dafür darf abgeschlagener Putz die darunterliegende Steinwand zeigen. Unverzichtbar ist ein Materialmix. Ein Trend: Holz mit Metall, Bronze und Glas kombinieren. Dazu passen Keramik, altes Geschirr, Weinkisten oder Treibholz. Dominierend sind vor allem Materialien wie Kork, Filz, Wolle, Sisal, Baumwolle, Rattan oder Korb.

Flohmärkte als Fundgrube - oder Möbel einfach selbst bauen

Für alle, die sich fragen, wo sie das „alte Zeug“ herbekommen: Einfach die Augen offen halten! Zum Beispiel bei Haushaltsauflösungen und auf Flohmärkten. Mitunter findet man dort wunderbare Stücke. Und wer noch mehr Stil und die eigene Persönlichkeit in sein Zuhause bringen möchte, der kann mit etwas Fleiß, Geschick und Kreativität zum nächsten Baumarkt fahren und sich sein Lieblings-Möbelstück selbst bauen.

