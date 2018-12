Energieeffizienzklasse, Lärm, Schleuderleistung : Saubere Sache: Das sollte man beim Kauf einer neuen Waschmaschine beachten

Sie ist laut und hat ihre besten Zeiten hinter sich: Wenn die Waschmaschine schon länger als zwölf Jahre ein treuer Mitbewohner ist, sollte man über eine neue nachdenken. Doch wo fängt man bei der großen Auswahl an?

von Karen Bartel

31. Dezember 2018, 05:02 Uhr

Das Angebot ist oft überwältigend und will man online oder im Fachgeschäft „nur mal kurz schauen“, stehen einem viele Fragezeichen ins Gesicht geschrieben: Wie viele Kilo Wäsche produziert man eigentlich, welche maximale Schleuderzahl wird benötigt, braucht man ein Intensivprogramm? Die folgenden Tipps sollen beim Waschmaschinenkauf behilflich sein.

Size matters: Maße und Fassungsvermögen

Ein Design-Prinzip lautet, dass die Funktion vor der Form stehen soll. Bei einer Waschmaschine sollte man aber erst einmal von der Form ausgehen, denn der Platz und Standort bestimmt das Gerät. Erst danach sollte man sich Gedanken über die Funktionen machen. Die Frage der Geräteart und -größe ist meist schnell geklärt, wenn die neue Waschmaschine an die Stelle der alten kommen soll. Bei einem Einbaugerät gibt es nur die Option des Frontladers, also dass die Maschine durch ein frontales Bullauge befüllt wird. Steht die Waschmaschine frei im Raum, hat man bei den sogenannten Standgeräten die Wahl zwischen Front- und Toplader. Bei letzterem ist es wichtig, beim Abmessen die Höhe der Waschmaschine bei geöffnetem Deckel zu beachten. Meist sind Toplader etwas schmaler (circa 40-45 cm) als ihre wuchtigen Kollegen (circa 50-60 cm) und passen somit besser in engere Räume.

Ist der vorgesehene Platz und die damit vorgegebene Größe geklärt, ist es sinnvoll als nächstes Kriterium das benötigte Fassungsvermögen abhängig von der Personenanzahl im Haushalt zu bestimmen. Ganz praktisch geht das, wenn man einen Wäscheberg, der im Alltag anfällt, im trockenen Zustand abwiegt. Als Richtwerte gelten: Für Single-Haushalte reichen meist drei Kilo Fassungsvermögen, bei zwei bis drei Personen in etwa fünf Kilo, für die vier- bis fünfköpfige Familie sind es durchschnittlich sechs bis acht Kilo, wobei acht Kilo meist erst ab sechs Personen notwendig sind.

unsplash / Dan Gold

Ausstattung und Funktionen

Mit den oben genannten Kriterien lässt sich zumindest die Grundauswahl der möglichen Waschmaschinen eingrenzen. Nun geht es an die individuellen Anforderungen, zu denen die Ausstattung und die gewünschten Funktionen gehören. Bestimmte Wasch-Programme, eine energiesparende Option sowie eine Automatik, welche die Menge der Waschladung erkennt und den Strom- und Wasserverbrauch anpasst, sind mittlerweile oft Standard. Dennoch sollte man sich bewusst machen, was davon man wirklich braucht, denn generell gilt: Je mehr Ausstattung, desto teurer. Hier einige Beispiele:

Startzeitvorwahl

Damit hat man die Möglichkeit, die Startzeit vorher auszuwählen - praktisch, wenn man beispielsweise abends vor dem Zubettgehen noch die Maschine befüllt und morgens direkt die frischgewaschene Wäsche aufhängen kann.

Smarthome ready

Eine sinnvolle Ergänzung kann die Steuerung der Waschmaschine per Smartphone über eine App sein. Damit kann unter anderem ebenfalls die Startzeit ausgewählt, die Maschine per Knopfdruck gestartet oder aber man direkt benachrichtigt werden, wenn die Wäsche fertig ist.

Intensiv- / Fleckenprogramm

Meist sind diese beiden Programme ein- und dasselbe und gehen hartnäckigen Verschmutzungen an den Kragen. Diese Funktion ist beispielsweise sinnvoll für das Waschen von Arbeitskleidung oder der Mannschafts-Trikots der fußballbegeisterten Kinder.

Unwuchtkontrolle

Bei hochtourigen Vollautomaten verbessert diese Laufruhe und Standfestigkeit.

Wasserschutzsystem / Aqua Stop

Diese Funktion tritt beispielsweise im Falle einer Beschädigung am Schlauch ein und schützt so vor Wasserschäden.

Geldbeutel und Umwelt schonen: Energieeffizienklasse, Schleuderleistung und Lärmpegel

Heutzutage kommt keine neuen Waschmaschine unterhalb der Energieeffizienzklasse A+ mehr in den Verkauf. Zwar reicht die Spannbreite theoretisch bis zum niedrigsten Wert D, doch in der Realität liegt die Verteilung zwischen A+ bis A+++. Mithilfe des einheitlichen EU-Energielabels ist ebenfalls der Jahresenergie- (kWh/a) und Jahreswasserverbrauch (L/a) der unterschiedlichen Geräte vergleichbar: Dabei wird angenommen, dass 220 Waschgänge mit voller und mit Teilbeladung, bei 60 °C und bei 40 °C, erfolgen. Auch wenn A+-Waschmaschinen auf den ersten Blick in ihrem Anschaffungspreis günstiger sind, zahlt man am Ende durch den höheren Strom- und Wasserverbrauch langfristig mehr als wenn man sich direkt ein Gerät der Klasse A++ oder A+++ kauft.

Auf dem Energielabel werden ebenso die Lärmpegel beim Waschgang als auch beim Schleudern in dezibel (dB) angegeben. Gut zu wissen ist, dass dabei die Geräuschbelastung während des Waschvorganges stärker ins Gewicht fällt als die beim Schleudern. Optimal für Wäsche, Umwelt und Geldbeutel ist eine Schleuderleistung von 1.400 Umdrehungen pro Minute (U/Min) und das Trocknen an der Luft statt im Trockner.

Wasch-Tipps: So geht man dem Energieverbrauch an die Wäsche

Aufgrund der wirkungsvollen Waschmittel heutzutage reicht es, ohne Vorwäsche und bei 40 statt 60 Grad zu waschen. Spar- beziehungsweise Ökoprogramme halten, was sie versprechen: Sie sind schonend für Umwelt und Geldbeutel. Generell gilt:

Immer nur waschen, wenn die Maschine voll ist

Die Wäsche auch nach Verschmutzungsgrad sortieren und entsprechend mit unterschiedlich hohen Temperaturen waschen

Flecken vor dem Waschgang bereits behandeln und so der Maschine die Arbeit erleichtern

Schleudergang einlegen und Wäsche an der Luft statt im Trockner trocknen lassen

(mit Material von Verbraucherzentrale und Umweltbundesamt)