Anzeige: Kiek mol rin! : Partner von Schleswig-Holsteins Handwerkern: Das macht Vollbrecht + Pohl so stark

Heizung, Sanitär, Klima/Lüftung, Elektro und Dachtechnik – für all diese Branchen liefert der Fachgroßhandel Handwerksbetrieben das richtige Material. Das ist das Erfolgsrezept von Vollbrecht + Pohl KG.

Avatar_shz von Julia Gohde

22. Februar 2022, 00:00 Uhr

Rendsburg | „Fast jeder SHK-Kunde im nördlichen Schleswig-Holstein kennt den Namen Vollbrecht + Pohl“, ist Peter Thomas Scheffler überzeugt. Er ist Referent der Geschäftsführung in dem Familienunternehmen, das schon seit 1981 für moderne Bäder, warme Wohnräume und gut gedämmte Hausdächer sorgt. Nicht weniger als 1200 Betriebe von Klein bis Groß sind Partner von Vollbrecht + Pohl. Sie beziehen beim Fachgroßhändler all die Ware, die sie benötigen, um es den Schleswig-Holsteinern zuhause gemütlich zu machen. „You’ll never walk alone“ ist das Motto des 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter starken Fachgroßhandels, das auf langfristige Zusammenarbeit, ehrliche Worte und guten Service setzt – wichtige Werte im Handwerk. Der Reporter David König hat hinter die Kulissen von Vollbrecht + Pohl geschaut und ein Paar bei der Planung ihres Badezimmers von der ersten Idee bis zur Fertigstellung begleitet.

Vollbrecht + Pohl: regionales Handwerk als Partner

Im Bereich Haustechnik ist Vollbrecht + Pohl mit seinen 13 Standorten in Schleswig-Holstein Marktführer. Die planerische Unterstützung für das Bad ist nur eine der vielen Serviceleistungen, die das Familienunternehmen so stark machen. „Unsere unmittelbaren Kunden ist das SHK-Handwerk, also Betriebe aus dem Bereich Heizung-Sanitär-Klima. Mit „ELEMENTS“ haben wir in Rendsburg ein Ausstellungskonzept installiert, das nach vorheriger Terminabsprache vor allem von Menschen besucht werden darf, die ein neues Bad planen oder modernisieren möchten. Das Motto: Der einfachste Weg zum neuen Bad“, erklärt Ausstellungsberater Dirk Steen. Auf 900 Quadratmetern kann sich jeder von mehr als 103 Bädern und Anwendungen inspirieren lassen. ELEMENTS ist die Ausstellung des Fachhandwerks, die keine eigene Ausstellung haben, ihren Kunden aber trotzdem gerne zeigen möchten, was heutzutage alles bei der Gestaltung der „Nasszelle“ möglich ist. Die SHK-Betriebe können ihre Kunden in die ELEMENTS-Ausstellungen begleiten, oder auch allein dorthin fahren lassen. Das Beraterteam der ELEMENTS-Ausstellung beantwortet vor Ort alle aufkommenden Fragen.

Wir sind stolz auf unseren breitgefächerten und einmaligen Service. Das gibt es bei Onlinehändlern wie Amazon nicht. Kai Habermann

„Durchschnittlich kauft jeder Konsument zwei Bäder in seinem ganzen Leben. Dementsprechend setzt man sich mit dem Thema wenig auseinander. Weil die Auswahl und Möglichkeiten aber wahnsinnig vielseitig sind, ist es schön, wenn man eine fachliche Beratung bekommt. Über den Handwerker wird der technische Aspekt vermittelt. Wir sind stolz auf unseren breitgefächerten und einmaligen Service. Das gibt es bei Onlinehändlern wie Amazon nicht“, sagt Kai Habermann, Geschäftsführer Verkauf bei Vollbrecht + Pohl. Wer gerne digital plant, kann sein Bad übrigens auch virtuell in 3D mit der Elements-App gestalten. Die Badewanne und den Waschtisch von A nach B schieben, verschiedene Designs ausprobieren und vieles mehr funktioniert mit wenigen Mausklicks einfach und maßstabsgetreu. „Das inspiriert, spart Zeit und hilft bei den ersten Schritten zum fertigen Bad“, erklärt Dirk Steen. Ein Budget-Planer stellt sicher, die Kosten im Blick zu behalten.

sh:z

Digitalisierung im Handwerk ersetzt nicht den familiären Umgang

Auch speziell für das Fachhandwerk bietet Vollbrecht + Pohl smarte Lösungen. Die sogenannte DigitalBox ist so etwas wie ein digitaler Werkzeugkoffer, der den Alltag erleichtert. Über GC-Online Plus etwa können Anlagenmechaniker, Dachdecker, Heizungsbauer und Kältetechniker die Materialien für ihre Arbeit noch bis spät abends bestellen. Vollbrecht + Pohl bezieht diese Produkte dann bei der Industrie ein. Das Unternehmen gehört zur GC-Gruppe, einem Großhandelsverbund für Haustechnik. Ist die Ware ausgesucht und bestellt, bringt einer der 42 firmeneigenen Lkws von Vollbrecht + Pohl die Materialien genau dorthin, wo sie gebraucht werden. Die grau-schwarzen Fahrzeuge sind auf den Straßen im gesamten Bundesland zu sehen. Alternativ kann die Ware an einer der zwölf sogenannten „ABEXE“ abgeholt werden. Hierbei handelt es sich um kleine Lager, die in Rendsburg, Sylt, Itzehoe, Flensburg, Neumünster, Schleswig, Eckernförde, Osterrönfeld, Husum, Heide sowie an zwei Standorten in Kiel zu finden sind. Etwa 18.000 Artikel hat Vollbrecht + Pohl auf Lager. Hinzu kommen 100.000 weitere Artikel durch Partnerhäuser oder den GC24-Service.

sh:z

Die Zahlen zeigen: Vollbrecht + Pohl spielt in der Liga der Großen mit. Dennoch gelingt es dem mittelständischen Unternehmen unter der Leitung von Carsten Pohl, sowohl im eigenen 300-Personen-starken-Team als auch gemeinsam mit den Partnern aus dem SHK-Handwerk einen familiären und vertrauensvollen Umgang zu leben. „Wir arbeiten Hand in Hand mit dem Ziel, dass der Endkunde zufrieden ist“, beschreibt Peter Thomas Scheffler die Philosophie von Vollbrecht + Pohl. Sowohl mit Partnern und Kunden als auch mit den eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werde langfristig zusammengearbeitet. „Wer ein Teil von Vollbrecht + Pohl werden will, darf uns gerne kontaktieren. Wir haben noch Plätze für eine Ausbildung im Groß- und Außenhandelsmanagement frei“, ermutigt Peter Thomas Scheffler potenzielle Bewerberinnen und Bewerber.

Kontakt Vollbrecht + Pohl KG

Vollbrecht + Pohl KG

Büsumer Str. 9

224768 Rendsburg

Tel.: 04331 4660

E-Mail: vopo@gc-gruppe.de

Web: www.gc-gruppe.de/unternehmen/vollbrecht-pohl-kg

www.elements-show.de