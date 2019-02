Anzeige : Nicht nur am Valentinstag: Selbst gekocht ist romantischer

Der 14. Februar ist für viele Verliebte ein wichtiger Tag. Am Valentinstag wird der oder die Liebste beschenkt - meist mit einem Strauß Blumen. Doch für mehr Zeit zu zweit empfiehlt sich eher ein romantischen Koch-Abend.

von Levin Lange

13. Februar 2019, 23:59 Uhr

Flensburg | Ins Kino gehen, ans Meer oder zum Lieblingsitaliener gehen: Zum Valentinstag nehmen sich viele Paare vor, Zweisamkeit zu genießen und schöne Unternehmungen zu planen. „Viele vergessen dabei jedoch, dass ein selbstgekochtes Menü in den eigenen vier Wänden ebenso romantisch und besonders sein kann. Denn wie jeder weiß, geht Liebe bekanntlich durch den Magen“, weiß Lars Kania, Geschäftinhaber von Förde-Küchen. Selbst gemacht statt selbst bezahlt ist das Motto sowohl bei frisch Verliebten als auch in langjährigen Beziehungen.

Am Valentinstag gemeinsam kochen

Mit Schmetterlingen im Bauch neigen manche Verliebte dazu, das Essen zu vergessen, als könnten sie nur von Luft und Liebe leben. Dabei eignet sich besonders ein gemeinsamer Koch-Abend in der Küche dazu, den Partner kennenzulernen und sich als Team einzuspielen. So kann der Abend am Valentinstag mit dem Zubereiten der Lieblingsgerichte - inklusive eines leckeren Desserts versteht sich - verbracht werden. Und insbesondere am Valentinstag ist ein in der eigenen Küche mit Liebe zubereitetes Essen sogar mehr wert ist als ein Kino-Besuch oder Strauß Blumen.

Woher kommt der Name „Valentinstag“? Woher die Bezeichnung „Valentinstag“ kommt ist nicht zweifelsfrei belegt. Einerseits könnte der Name vom heiligen Valentin zu Terni abgeleitet sein, der der Legende nach im 3. Jahrhundert gelebt haben soll. Als Bischof traute er verliebte Soldaten – obwohl im Römischen Reich die christliche Ehe verboten war. Am Ende bezahlte er für seine romantische Initiative mit dem Leben – aber nicht ohne zuvor selbst einen Liebesbrief an die Geliebte zu verfassen. Aus dieser Theorie entstammen die Liebesnachrichten, die häufig am Valentinstag verschickt werden.

Es gibt allerdings auch Hinweise darauf, dass die im Volksglauben geltenden Lostage Ursprung des heutigen Brauchs sind. Denen zufolge wurden am damals sogenannten Vielliebchentag Valentinspaare gebildet, die sich mit kleinen Geschenken oder Gedichten überraschten.

Die Küche als Hot-Spot im Alltag

Im Alltag bedeutet die Küche mehr als nur zu kochen: Heutzutage steht sie für Lifestyle und Leben. „Für viele ist die Küche mittlerweile der zentrale Ort im Zuhause, nicht unbedingt das Wohnzimmer“, weiß Lars Kania. Jeder tummelt sich in der Küche, schnibbelt Gemüse oder genießt einen Kaffee mit Milchschaum, während die Freunde am Esstisch plaudern oder die Kinder mit Spielzeugautos durch die Küche sausen.

Wer am Valentinstag einen romantischen Koch-Abend ohne Stress haben möchte, kann sich freuen: Moderne Küchengeräte und technische Helfer erleichtern nicht nur die Zubereitung der Gerichte, sondern sorgen für einwandfreie Ergebnisse. „Eine moderne Küche bietet mehr als nur einen Herd. Viele Geräte und Bestandteile optimieren das Kocherlebnis und verbinden Ästhetik sowie Funktionalität", so der Küchen-Experte Lars Kania.

Beim Kauf einer Küche ist stets eine umfangreiche und kompetente Beratung die Basis, um eine langlebige und passende Küche zu finden. Hohe Beratungsqualität, persönlicher Service und der Anspruch, neueste Trends in das eigene Heim zu bringen, werden bei Förde-Küchen vereint. Ein individueller Beratungstermin kann einfach online oder telefonisch vereinbart werden.

