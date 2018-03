Messe in Husum : New Energy mit positiver Bilanz

Trotz Schneegestöbers am Sonnabend: New Energy Husum ist mit Besucher-Resonanz zufrieden.

„Durch die Bank positiv“, so fällt das Gesamt-Resümee der ersten New Energy Husum in der Ägide von Arne Petersen aus; er ist seit Jahresbeginn Geschäftsführer der Messe Husum & Congress. Mit Blick auf die große Zahl an Fachbesuchern, die überzeugende watt-2.0-Präsentation und die beeindruckend hohe Dichte an Politprominenz zeigte sich Petersen mit den ersten beiden Tagen „extrem zufrieden“. Und während der Messebesuch am Sonnabend angesichts stundenlangen Schneegestöbers hinter den Erwartungen zurückblieb, lief es am Sonntag wie am Schnürchen. „Das holen wir heute auf, die Halle ist knallvoll“, so Petersen. Und: „Die Ausgangslage für einen Relaunch der Messe ist optimal.“