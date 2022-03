Kultur : Neue Ausstellung im Schloss Herrenhausen

Ein Ausflug in die Herrenhäuser Gärten in Hannover lässt sich von Donnerstag an mit dem Besuch einer neuen Ausstellung verbinden. „Was heißt hier Barock? Fürst*in, Garten, Hofkultur“ lautet der Titel der Schau, die sich um die Entstehung und Gestaltung des Großen Gartens dreht. Er gilt als einer der wenigen Barockgärten, der in seinen Grundstrukturen über die Jahrhunderte hinweg erhalten geblieben ist, wie das Museum Schloss Herrenhausen am Dienstag mitteilte.

Die Sommerresidenz Herrenhausen war für die Welfen im 17. und 18. Jahrhundert ein repräsentativer Ort, an dem sich die Hofgesellschaft traf. Die Garten-Gestalter legten großen Wert auf Symmetrie und integrierten besondere Attraktionen wie das Gartentheater oder Wasserspiele. Dies zeigen Kupferstiche aus dem frühen 18. Jahrhundert sowie aktuelle Fotogra...

