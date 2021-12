Anzeige: Oltmann & Bengsch : Neubauprojekte in Hörnum: Der sonnige Süden von Sylt

Die Immobilienmakler Oltmann & Bengsch unterstützen bei der Suche und Umsetzung.

23. Dezember 2021, 00:01 Uhr

Hörnum | Karl Dall bezeichnete Hörnum einmal als „die DDR von Sylt“. Doch seitdem hat sich eine Menge getan: Seit der Eröffnung des Budersand Hotels und des Hapimag Resorts im Jahr 2009 gibt es attraktive Übernachtungsbetriebe im Süden der Insel und auch in Sachen Neubau tut sich hier eine Menge. Immobilienmakler Marty Oltmann von Oltmann & Bengsch ist selbst in Hörnum aufgewachsen und berichtet über den Wandel, den sein Heimatort in den letzten Jahren vollzogen hat.

Früher hat für die Touristen die Insel bei der Sansibar aufgehört, keiner ist nach Hörnum gefahren. Heute merken wir, dass es viel mehr Interesse an dem Ort gibt. Marty Oltmann, Inhaber Oltmann & Bengsch

Dazu beigetragen haben nicht nur die Übernachtungsmöglichkeiten sowie die Sanierung vieler Altbauten im Ort, sondern auch der Golfplatz Budersand als Angebot an Sylt-Urlauber, die sich sportlich betätigen möchten. Wer eher zu den Wasserratten zählt, fühlt sich im hier ansässigen Sylter Yacht Clubs bestimmt gut aufgehoben. Auch die Lage an der Südspitze der Insel macht Hörnum zu einem attraktiven Urlaubsziel: „Hörnum ist an drei Seiten vom Meer umgeben. Hier gibt es auch einen Oststrand, wie man ihn in dieser Form und Größe in den anderen Orten auf Sylt nicht findet. Dort gibt es viel weniger Brandung als auf den der offenen Nordsee zugewandten Weststränden, was ihn für den Strandurlaub mit kleinen Kindern besonders interessant macht“, erklärt Marty Oltmann.

Zudem lässt sich hier noch ein aktiver Fischerhafen besichtigen, in dem die Muschelfischer ihren Fang anlanden. Von Anfang Juli bis Mitte April werden die Miesmuscheln in der Nordsee vor der Südspitze Sylts geerntet, am Hörnumer Hafen kann man diese dann direkt am Wasser im Sylter Muscheln Bistro verköstigen. Hier erhält man noch einen Einblick in einen Arbeitsbereich, in dem zu früheren Zeiten ein Großteil der Sylter Bevölkerung beschäftigt war.

All dies macht Hörnum nicht nur für Urlauber, sondern auch für Eigentümer zu einem immer beliebteren Pflaster. Neubauprojekte sind in dem Örtchen rar gesät, doch von einigen Projekten in seinem Portfolio kann Marty Oltmann berichten:

Aktuell haben wir ein Neubauprojekt im Kressen-Jacobs-Tal in Hörnum. Hier entstehen vier Wohnungen mit jeweils zwischen 70 und 100 Quadratmetern. Alle vier Wohnungen verfügen über Balkon und Terrasse und befinden sich nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt. Marty Oltmann, Inhaber Oltmann & Bengsch

Des Weiteren hat die Agentur Neubauten für fünf weitere Hausteile in Hörnum in Vorbereitung, und auch in Rantum sind zwei Neubauprojekte in Planung. Oltmann & Bengsch sind laufend auf der Suche nach Objekten für den Eigenankauf, für Projektentwicklungen in Hörnum und inselweit. Ebenso vermitteln sie Wohnungen für Eigentümer im Auftrag an Interessenten. Sowohl Einzelhäuser als auch Wohnungen sind im Portfolio der Agentur zu finden.

Eigentümern machen Oltmann & Bengsch das Angebot eines „Rundum-Sorglos-Pakets“: „Wir begleiten den Kunden, wenn er ein Objekt gekauft hat, gerne auch durch die Sanierung. Wir führen dann eine „kleine Bauaufsicht“, sprechen Handwerkerempfehlungen aus und schauen dann auch regelmäßig auf der Baustelle vorbei.“ Zudem bekommt man bei Oltmann & Bengsch den vollen Immobilienservice aus einer Hand, da die Agentur sowohl als Immobilienmakler auftritt als auch die Ferienvermietung für Eigentümer übernimmt. „Durch diesen können wir auch unverbindlich, aber ziemlich genau berechnen, wie viel eine Immobilie in der Ferienvermietung erzielt. Das ist ein interessantes Angebot für Eigentümer, das sonst nur wenige Makler hier auf Sylt anbieten.“

Oltmann & Bengsch beraten und unterstützen auf dem ganzen Weg von der Immobiliensuche über den Abschluss und die Sanierung bis hin zur Vermietung. Marty Oltmann & sein Team freuen sich darauf, Sie kennen zu lernen!

Kontakt Oltmann & Bengsch

Rantumer Straße 21

25997 Hörnum/Sylt



Bürozeiten Mo. bis Sa.

09.30 Uhr - 17.00 Uhr

Sonntags nach Absprache. Telefon: 04651 9679111

E-Mail: info@oltmann-ferienwohnungen.de Web: Ferienwohnungen: www.oltmann-ferienwohnungen-sylt.de

Immobilienmakler: www.oltmann-immobilien-sylt.de

