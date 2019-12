Anzeige mit Gewinnspiel : Nach dem Umbau: Möbel Jessen auf Sylt feiert Neueröffnung mit Aktionen und Gewinnspiel

Vom 27. Dezember bis 4. Januar steht die Filiale im Zeichen ihrer Neueröffnung. Wer in Tinnum vorbeischaut, erhält ein Präsent und kann Warengutscheine im Gesamtwert von € 1.350 gewinnen. Auch online gibt es 3x50 Euro.

27. Dezember 2019, 00:01 Uhr

Tinnum auf Sylt | Die Wintermonate bedeuten für die meisten Menschen Gemütlichkeit. Zu kaum einer anderen Zeit als vor und nach den Feiertagen findet man die Ruhe, seine Zeit zuhause zu verbringen und es sich auf dem Sofa oder in der Wohnküche gutgehen zu lassen. Schnell kommt dann die Lust auf einen frischen Anstrich in Sachen Einrichtung auf. Und was gibt es schon Schöneres, als sich selbst ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk zu machen, das garantiert besser aussieht und bequemer ist als die alljährliche Weihnachtskrawatte?

Auch Möbel Jessen mit seinen beiden Einrichtungshäusern im nordfriesischen Breklum und Tinnum auf Sylt weiß das – und ist auf die Wünsche der Kunden bestens vorbereitet. Insbesondere kurz nach Weihnachten sowie in den ersten Tagen des neuen Jahres schlendern viele Schleswig-Holsteiner, Touristen oder Besitzer von Ferienwohnungen durch das Möbelhaus, um sich nach einer neuen Küche, Einrichtungsgegenständen, Deko oder hübschen Stoffen umzusehen.

In Tinnum auf Sylt ist das Team von Möbel Jessen auf den Ansturm bestens vorbereitet: Sechs Wochen lang wurde hier umgebaut, damit alles bereit ist für den Aktionszeitraum 27. Dezember bis 4. Januar. In diesen Tagen nämlich wird die Neueröffnung gefeiert – und jeder Besucher soll etwas davon haben: „Wir geben jedem 'einen aus' und laden unsere Kunden auf ein Getränk und Snacks ein. Außerdem erhält jeder ein kleines Präsent“, verrät Arne Brodersen, einer der Geschäftsführer von Möbel Jessen, und ergänzt:

Wir verlosen in der Filiale in Tinnum mehrere Warengutscheine mit einem Gesamtwert von 1.350 Euro. Arne Brodersen, Geschäftsführer Möbel Jessen

Passend dazu gibt es an den beiden Samstagen am 28. Dezember und 4. Januar verlängerte Öffnungszeiten: Dann schließt Möbel Jessen erst um 18 Uhr. Am Gewinnspiel kann man in Tinnum ganz einfach mit einem Coupon teilnehmen, den man in der Filiale vor Ort ausfüllt und in die Lostrommel wirft. Wer gewinnt, entscheidet der Zufall, und zwar am 6. Januar.

Vorbeikommen lohnt sich: Wer im Aktionszeitraum bei Möbel Jessen in Tinnum am Gewinnspiel vor Ort teilnimmt, sichert sich die Chance auf einen von 13 attraktiven Preisen: 1. Preis: ein Warengutschein im Wert von 500 Euro

ein Warengutschein im Wert von 500 Euro 2. Preis: ein Warengutschein im Wert von 200 Euro

ein Warengutschein im Wert von 200 Euro 3. Preis: ein Warengutschein im Wert von 100 Euro

ein Warengutschein im Wert von 100 Euro 4. bis 13. Preis: je ein Warengutschein im Wert von 50 Euro

Küchen, Boxspringbetten, Stoffe und Funktionssofas: Das gibt es bei Möbel Jessen auf Sylt

Mit dem Umbau bekommt insbesondere die Prisma-Küchenwelt von Möbel Jessen mehr Platz und damit einhergehend auch eine größere Auswahl: 26 Musterküchen machen sie zum größten Küchenstudio der ganzen Insel. Ob es nun die eigene Wohnung ist, die mit einer Küche ausgestattet werden soll, oder das Ferien-Appartement: Möbel Jessen hat für jede Anforderung die passende Lösung. Dabei spielt es keine Rolle, wie klein oder groß die Küche ist: „Unsere Mitarbeiter verfügen über eine jahrelange Erfahrung und beraten immer individuell, was in welchem Raum möglich ist. Wir haben sowohl kleine Pantryküchen als auch frei geplante Küchen im Angebot“, erklärt der Verkäufer und Insulaner Manuel Ingwersen.

Aktion: Wer im Aktionszeitraum zwischen dem 27. Dezember 2019 und dem 4. Januar 2020 eine Küche ab 3.333 Euro kauft, erhält eine Spülmaschine der Marke NEFF (GV 2500 A) im Wert von 399 Euro UVP kostenlos dazu.

Das Klischee, dass auf Sylt alles im friesischen Blau und Weiß eingerichtet ist, ist übrigens längst überholt. Auch auf der Insel gibt es mehr Farben und dekorative Motive als Möwen, Leuchttürme und Sand – das sieht jeder auf den ersten Blick, der das Fachgeschäft auf der Lieblingsinsel zum ersten Mal betritt. „Weiß, Beton und Magnolie sind bei Küchen im Trend, wobei wir natürlich für jeden Wunsch die Küche individuell planen – vom Landhausstil bis zum modernen Minimalistischen“, weiß Arne Brodersen.

Für die Einrichtung der eigenen Wohnung oder des Ferien-Appartements gibt es bei Möbel Jessen alle Bestandteile von A bis Z. Angefangen bei Möbeln und Schlafsofas bis hin zu Bezugsstoffen und Dekoration. Für Fenster gibt es mit der Neueröffnung eine große Variation an Sicht-, Licht- und Sonnenschutz sowie Gardinen und Plissees.

Wer für seinen Einkauf bei Möbel Jessen auf Sylt einen kleinen finanziellen Vorteil haben möchte, hat jetzt die Chance beim Online-Gewinnspiel teilzunehmen und einen von drei Warengutscheinen im Wert von jeweils 50 Euro zu gewinnen. Dazu muss lediglich eine Frage korrekt beantwortet werden – und natürlich etwas Glück im Spiel dabei sein. Teilnahmeschluss ist am 4. Januar um 23.59 Uhr. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Zusammen mit den Warengutscheinen, die Möbel Jessen während des Aktionszeitraums in der Filiale verlost, ergibt sich so ein Gesamtwert von 1.500 Euro.

Neueröffnung von Möbel Jessen in Tinnum, Sylt: Die Veranstaltung auf einen Blick

Wann 27. Dezember bis 4. Januar Wo Möbel Jessen

Alte Dorfstraße 9

25980 Sylt Programm Jeder Besucher erhält ein kleines Präsent

Außerdem gibt es ein Begrüßungsgetränk und Snacks

Gewinnspiel in der Filiale (27.12.2019 bis 4.1.2020) mit Warengutscheinen im Gesamtwert von 1.350 Euro

Aktion: Beim Kauf einer Küche ab 3.333 Euro gibt es eine Spülmaschine von NEFF geschenkt Öffnungszeiten Montag bis Freitag von 9.30 bis 18 Uhr

Samstag von 9.30 bis 13 Uhr

ACHTUNG: Am Samstag, den 28. Dezember, sowie am Samstag, den 4. Januar, hat Möbel Jessen in Tinnum bis 18 Uhr geöffnet.

