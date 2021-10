Anzeige : Möbel zum Schnäppchen-Preis: Räumungsverkauf bei COMPACT-WOHNIDEEN in Flensburg

Holger Schrader läutet die letzten Verkaufswochen in seinem Geschäft ein – und freut sich auf den neuen Lebensabschnitt.

von Julia Gohde

06. Oktober 2021, 00:00 Uhr

Flensburg | Nach 26 Jahren COMPACT-WOHNIDEEN in Flensburg ist Schluss. In einigen Wochen wird Holger Schrader zum letzten Mal die Eingangstür seines Möbelfachgeschäfts in der Husumer Straße öffnen. Im neuen Jahr beginnt der wohlverdiente Ruhestand, um nach jahrzehntelangem engagierten Arbeiten die neu gewonnene Freizeit zu genießen. „Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Ich bin dankbar für die vielen Jahre und freue mich auf die Zukunft!“, sagt der Geschäftsführer. Den Räumungsverkauf hat er bereits eingeläutet. Ab sofort gibt es alle Ausstellungs- und Massivholzmöbel, Bilder, Leuchten, Boutiqueartikel und Teppiche im Laden zu reduzierten Preisen.

Holger Schrader: ein Leben für Einrichtung und schöne Möbel

Er hat sein Herz an echtes Handwerk verloren, an Möbel gefertigt aus massivem Holz, wie zum Beispiel Eiche oder Buche, das eine Geschichte erzählt: „Jedes Möbelstück ist ein Unikat, denn Holz wächst immer wieder anders. Die Natur ist unbestechlich, das macht den Charme von Massivholzmöbeln aus. Ein furnierter Tisch dagegen sieht immer gleich aus.“ Holger Schrader ist gelernter Tischler und Techniker für Innenausbau und Raumgestaltung. 36 Jahre lang war er in Flensburg selbständig im Möbelhandel aktiv. Ende des Jahres möchte er es ruhiger angehen. Nach vielen Jahrzehnten in der Branche, in denen Holger Schrader immer wieder neue Geschäftsideen ausreifte, von morgens bis abends und häufig auch am Wochenende arbeitete, läutet er nun die letzten Verkaufswochen bis Mitte November in seinem Geschäft ein. Seine Stammkunden und alle anderen sind willkommen.

So manche Flensburger kennen Holger Schrader vielleicht noch von der MÖBEL-KISTE in der Robert-Koch-Straße oder dem Naturmöbelhaus Prodomo in der Angelburger Straße. Beides waren Geschäfte, die der Einrichtungs-Fan selbst aufgebaut und jahrelang erfolgreich geführt hat. Ein Anruf seiner Bank vor fast 30 Jahren dann, die wusste, dass er eine größere Immobilie mit mehr Verkaufsfläche suchte, bedeutete die Geburtsstunde von COMPACT-WOHNIDEEN: Holger Schrader entschied sich, die Fläche eines ehemaligen Autohauses für seine Vision zu kaufen und in einen Möbelladen zu verwandeln. „Ich sah in der Immobilie ein attraktives Möbelhaus in bester Lage, was auch heute noch so ist, und sagte den Kauf zu. 'Jetzt dreht er völlig durch', dachten die Leute damals über meine Pläne“, lacht Holger Schrader. Seine Zuversicht hat er nie verloren – und wurde für seinen Mut belohnt.

Qualität, was sonst

In all den Jahren ist sich der Geschäftsmann treu geblieben: Für schiefe Bohrlöcher und billige Ware aus Spanholz ist er nicht zu haben. „Ich habe mich dem Naturholz verschrieben, Ware aus Massivholz und einfach wertige Möbeln, die eine gute Qualität haben. COMPACT-WOHNIDEEN war in all den Jahren exklusiv im Norden unter anderem Lizenznehmer von NATURA HOME. Werbung musste er kaum machen, sagt Schrader. „Die Leute, die bei uns gekauft haben, kamen immer wieder, zum Teil auch ihre Kinder. Unsere beste Werbung war der zufriedene Kunde, der uns weiterempfohlen hat.“ Dass die Schraders eine Lücke hinterlassen, davon ist der Mallorca-Fan überzeugt. „Viele liebe Kunden kamen in den letzten Tagen mit Blumen und Geschenken vorbei um sich zu verabschieden. Es gibt Damen, die haben am Tresen geweint, die wollten gar nichts kaufen, nur Tschüss sagen. Wenn ich das erzähle, wird mir auch ganz warm ums Herz“, berichtet der rührige Geschäftsführer.

Dass es keinen Nachfolger für COMPACT-WOHNIDEEN gibt, findet er zwar schade, blickt aber voller Vorfreude auf seine neue Zukunft: „Keine Termine, kein Druck, einfach nur leben. Ich habe viel gearbeitet, viel gesäht. Jetzt kommt die Ernte, das Beste im Leben. Und darauf freue ich mich.“ Für Schrader ist der neue Lebensabschnitt ein fröhlicher Anlass. „Wenn eine Tür zugeht, geht irgendwo eine andere auf und dahinter ist vielleicht etwas viel Schöneres. Ich bin glücklich, zufrieden, gesund und schließe mein Geschäft erhobenen Hauptes – so wie ich es mir immer vorgestellt habe.“

Der Räumungsverkauf läuft voraussichtlich noch bis Mitte November. Ein genaues Datum gibt es nicht. Schluss ist dann, wenn der Laden und das Lager leer sind. „Wenn wir ausverkauft sind, sind wir ausverkauft“, sagt Schrader. Spätestens am 31. Dezember schließt er das Geschäft, bleibt aber bis zum 31. März 2022 noch ansprechbar, zum Beispiel für die Auslieferung bestellter Möbel.

Kontakt und Öffnungszeiten COMPACT-WOHNIDEEN

Husumer Str. 41

24941 Flensburg

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr

Samstag von 10 bis 16 Uhr