Anzeige : Moderne Wohnoase inmitten von Ahrensburg: Leveland wird ein Rundum-Sorglos-Paket

Mit Leveland entsteht im Frühjahr 2021 Ahrensburgs neues Wohnensemble mit Wohlfühlfaktor. In zentraler und zugleich geschützter Lage entsteht ein Konzept aus Stadthäusern und Eigentumswohnungen.

von Levin Lange

26. Januar 2019, 23:58 Uhr

Ahrensburg | Das Leben voll und ganz auskosten - dafür steht der Begriff Leveland. Hinter dem Pseudonym verbirgt sich ein neuartiges Baukonzept, welches im Jahr 2021 in Ahrensburg fertiggestellt wird. Vom plattdeutschen Wort „leve“ (dt.: „leben“) abgeleitet, lässt der Name bereits erahnen, was sich diese Immobilie zum Ziel genommen hat: Das Leben mit all seinen Vorzügen genießen. Wer sich dies ebenfalls vornehmen möchte, erhält weitere Informationen sowie Termine zur Modellbesichtigung bei den Verkaufsberaterinnen von Grossmann & Berger unter der Tel. 040 / 350 80 20, die das Projekt Leveland seit einigen Wochen begleiten.

Zentral gelegen entsteht im Herzen von Ahrensburg das moderne Baukonzept, in dem fünf Stadthäuser und 50 Eigentumswohnungen in einem Wohnensemble vereint sind. Mit der Regionalbahn nur 14 Minuten von Hamburgs Innenstadt entfernt, bietet Ahrensburg nicht nur viele Grünflächen und Wälder, sondern auch füßläufig vom Leveland entfernt vielseitige Einkaufsmöglichkeiten und alles, was den Alltag bereichert. Dass in der Stadt zusätzlich alle Schulformen sowie Kindergärten vorhanden sind, ist besonders für junge Familien von Vorteil. Die optimale Anbindung an die A1 sowie an Bus-, U-Bahn- und Regionalbahnverbindungen ermöglicht zudem das Pendeln nach Hamburg sowie eine einfache Erreichbarkeit. Wer lieber mit dem eigenen Auto fährt, hat die Möglichkeit einen PKW-Stellplatz zu erwerben. Diese befinden sich entweder direkt vor den fünf Stadthäusern oder in der Tiefgarage.

In der Nähe vom Leveland - dm-Drogerie Markt: ca. 150m entfernt - Edeka Woldmann: ca. 350m entfernt - Aldi Ahrensburg: ca. 450m entfernt - Bahnhof Ahrensburg: ca. 500m entfernt - U-Bahn Ahrensburg West: ca. 700m entfernt - Grundschule am Reesenbüttel: ca. 1,5km entfernt - KiTa Kleine Nordlichter: ca. 1,2km entfernt

Der moderne Baustil sowie eine helle Farbgebung des Neubaus fügen sich nahtlos in die Umgebung ein und schaffen eine angenehme Atmosphäre. Die Architektur der anthrazitfarbenen Fassade wirkt zeitlos und edel zugleich. Im geschützten Innenhof lädt nicht nur ein Spielplatz für die kleinen Bewohner zum Verweilen ein, sondern auch die liebevoll angelegten Grünflächen. Hier vergisst man schnell, dass man sich inmitten einer Stadt befindet.

In den Wohnungen und Stadthäusern selbst orientiert sich die Ausstattung an den Bedürfnissen eines modernen Lebens. Die großzügige Raumaufteilung sorgt gepaart mit der Lichtführung für ein angenehmes Wohngefühl. Was sich bei der Außenfassade bereits erkennen lässt, wird auch im Inneren des Wohnensembles fortgeführt: Hochwertige Bodenbeläge und wertige Oberflächen lassen keinen Wunsch offen. Sowohl die Stadthäuser als auch die Eigentumswohnungen sind darüberhinaus mit Loggien und Balkonen ausgestattet. Anstehender Besuch kann somit direkt vom Balkon oder aber durch die Video-Gegensprechanlage begrüßt werden.

„In Leveland fühlen sich nicht nur Familien wohl, sondern auch Menschen, denen ihr Eigenheim zu groß geworden ist und die sich nach Komfort und dem Leben in einer Gemeinschaft sehnen. Hier kennt man seine Nachbarn und lebt in einem Miteinander“, so Garlef Kaché, Bereichsleiter Neubau Hamburg von Grossmann & Berger.

Wer sich für das Bauprojekt und die entstehenden Wohnflächen interessiert, kann sich für weitere Informationen gern an Grossmann & Berger wenden:

Grossmann & Berger GmbH

Bleichenbrücke 9

20354 Hamburg

Tel.: 040 / 350 80 20

neubau@grossmann.berger.de

Und auf www.leveland.de