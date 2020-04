Anzeige: Will&Sohn : Mit einem Sprung in den Frühling: E-Bike zusammenstellen und Gartenteich planen

Hochwertige Elektro-Fahrräder nach eigenen Wünschen kombinieren oder sich rund um Teichbau und -pflege informieren, das können Kunden in Dannewerk bei Schleswig – die Firma Will&Sohn ist ein Allrounder.

Dannewerk | Die Firma Fritz Will & Sohn aus Dannewerk besteht seit 1952 und ist Experte für Teichtechnik, Agrar- und Freizeitprodukte – darunter E-Bikes aus der Manufaktur Böttcher, die Kunden sich selbst zusammenstellen können. Wie passend, denn der Frühling zeigt sich von seiner besten Seite! Wenn das Fitnesscenter oder der Sportverein wegen des Corona-Virus alle Veranstaltungen abgesagt hat, dann hält man sich eben auf dem Fahrrad oder draußen fit. Jetzt stellt sich nur die Frage: Rauf aufs Fahrrad oder ab in den Garten?

Entspannt oder sportlich – man muss sich nicht entscheiden

In Dannewerk bei Schleswig auf dem Firmengelände der Inhaber Claus-Peter und Eva Will kommen alle Freizeittypen auf ihre Kosten. Die Aktiven, die Lust auf eine Radtour haben, genauso wie die Entspannten, die sich auf Ruhe im heimischen Garten freuen.

Egal, ob es nun um den künftigen Gartenteich oder das neue E-Bike gehen soll – die Wills sprechen bei beiden Themen aus jahrelanger Erfahrung. Neben einer umfassenden Beratung bekommt der Kunde in Dannewerk die ersten Einblicke – sei es auf dem Sattel von einem der Testräder oder beim Gespräch am Gartenteich der Wills.

Das E-Bike nach den eigenen Anforderungen zusammenstellen

Kunden können in Dannewerk ein E-Bike individuell zusammenstellen:

„Angefangen vom Rahmen über Farbe, Motor, Schaltung, Bremse bis zu den Handgriffen – jeder Radfreund kann sein eigenes persönliches E-Bike zusammenstellen. Dadurch trägt dieses die ganz persönliche Note seines Besitzers und wird ihn stets begeistern.“ Eva Will, Inhaberin bei Will&Sohn

Die Komponenten sind dabei besonders hochwertig und langlebig. Sie stammen von der Firma Böttcher aus Heide, das seit 1851 als Manufakturgeschäft besteht. „Das sind definitiv keine Räder von der Stange“, so Will.

Will&Sohn

Ob nun ein Front- oder ein Mittelmotor eingebaut werden soll, das muss jeder Kunde selbst entscheiden. Eva Will: „Das muss man testen, sozusagen erfahren, das ist Geschmackssache“. Musterräder können im Ladengeschäft in Dannewerk besichtigt und direkt getestet werden.

In ihrer Freizeit sind Eva Will und ihr Mann Claus-Peter natürlich auch mit ihrem eigenen individualisierten E-Bikes unterwegs. Sie fahren damit lange Distanzen entlang des Ochsenwegs zwischen Dänemark und Hamburg oder im Eider-Treene-Sorge-Gebiet.

Den Gartenteich nach eigenen Vorstellungen planen

Nicht nur für ihre E-Bikes, auch für die individuelle Planung von Gartenteichen sind die Wills bei ihren Kunden sehr geschätzt. Die Inhaber wohnen direkt auf dem Firmengelände und zeigen zur Anschauung gern ihren eigenen Schwimmteich.

Will&Sohn

Teiche mit biologischer Filtertechnik

„Wir haben für jeden Garten eine Lösung“, sagt Claus-Peter Will, der seit über 30 Jahren zu dem Thema berät. Mit seiner Frau und den zwei Mitarbeitern im Team hat er zahlreiche Gärten mit so einem „Schmuckstück“ versehen oder Großaufträge umgesetzt, wie zum Beispiel den Schwimmteich auf dem Messegelände in Rendsburg.

Oase

Besonders beliebt bei den Kunden aus ganz Schleswig-Holstein seien Gartenteiche, Schwimmteiche und Koiteiche, erzählt Eva Will. Bei allen sind Filteranlagen engesetzt, die biologisch arbeiten und für klares und gesundes Wasser sorgen. Die Produkte kommen dabei von dem Premiumpartner Oase, der auf Teichtechnik spezialisiert ist.

Will&Sohn

Im Sommer bieten Schwimmteiche eine natürliche und erfrischende Bademöglichkeit, erklärt Eva Will: „Sie sind wie ein Pool, nur ohne Chemie.“ Neben einer Zone, die tief genug ist und damit zum Schwimmen geeignet ist, wird auch eine Flachwasserzone integriert. Diese bietet zum Beispiel Tieren und Pflanzen ein natürliches Lebensumfeld – die Auswahl der direkt vom Biogärtner angelieferten Teichpflanzen ist groß.

Nach dem Bau übernimmt die Firma Will auf Wunsch auch die Teichpflege. Dazu gehört der Auf- und Abbau der Filteranlage jeweils zum Frühlings- oder Winteranfang. Von der Planung ganz am Anfang bis hin zur langfristigen Betreuung steht die Firma Will Teichbesitzern also zur Seite. Wer sein Wissen über Teiche auf dem Laufenden halten möchte, kann dies in speziellen Teichseminaren tun oder zu Fachvorträgen gehen. Wann das nächste Seminar und der nächste Vortrag stattfinden, geben die Wills auf ihrer Webseite bekannt.

Besonders zufrieden macht Eva Will und ihr Mann Claus-Peter Will, wenn Kunden hinterher erzählen, wie glücklich sie mit ihren Teichen sind und wie schön und klar das Wasser ist, sodass sie die Fische beobachten können. Gerne beraten die Wills ihre Kunden auch direkt in deren eigenem Garten vor Ort.