Umfrage zu Hausputz : Mehrheit der Deutschen macht Schmutz zuhause schlechte Laune

Staub auf den Kommoden, Wollmäuse in der Ecke - und erst die Toilette: Die Mehrheit der Deutschen scheint sich für ihr nicht geputztes Zuhause zu schämen. Das zeigen die Ergebnisse einer Umfrage.

Zürich | Keinen Besuch will eine Mehrheit der Deutschen empfangen, wenn ihr Zuhause nicht gut gereinigt ist. Das gaben rund 57 Prozent der Befragten in einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Marketagent.com an. Und nicht nur das: Mit rund 55 Prozent fü...

