Anzeige : Mehr Wohnraum für Rendsburg: Neubauprojekt „Tulipan Höfe“ kommt 2020

Das neue Wohngebiet bietet Wohnkomfort nach modernen Standards. Mit der Außen- und Grünanlage bringen die Tulipan Höfe urbanes Leben und naturnahes Wohnen in Einklang.

10. Februar 2020, 00:01 Uhr

Rendsburg | Rendsburg bekommt neuen Wohnraum: Im Herzen der Stadt, genauer gesagt im Geländebereich zwischen den Straßen Tulipanstraße, Elephantenstraße und Untereiderstraße, entstehen die Tulipan Höfe mit 51 Wohnungen und fünf Stadthäusern. Das neue Wohngebiet verbindet dabei Naturnähe und städtisches Wohnen. Der Spatenstich soll Anfang Juni 2020 erfolgen, einziehen können die Bewohner in ihr neues Heim laut Plan schon Ende 2021.

Lage der Tulipan Höfe: innenstadtnah und trotzdem ruhig

Die Tulipan Höfe mit ihrem autofreien Innenhof bieten zugleich einen Rückzugsort als auch den Vorteil des stadtnahen Lebens. Die Rendsburger Innenstadt, der Paradeplatz, die Imlandklinik und zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten sind nur einige hundert Meter entfernt und damit gut erreichbar. Auch Apotheken, Fachgeschäfte, verschiedene Banken sowie das Hohe und Niedere Arsenal mit Kulturzentrum inklusive der Bücherei und Volkshochschule kann man von der Wohnanalage aus bequem zu Fuß erreichen.

Weitere Informationen über die Stadt Rendsburg und ihre Lage Mit fast 30.000 Einwohnern ist Rendsburg wirtschaftlicher Mittelpunkt der Region und zeichnet sich durch seine besondere Lage zwischen den Meeren aus. Die Stadt liegt direkt am Nord-Ostsee-Kanal sowie am längsten Fluss Schleswig-Holsteins, der Eider. Die historische Altstadt von Rendsburg, die im 13. Jahrhundert entstand, besticht nicht nur durch ihre Architektur, sondern auch durch ihre vielseitigen Einkaufsmöglichkeiten.

Tulipan Höfe Rendsburg: So sind die Wohnungen ausgestattet

Die 51 modernen und lichtdurchfluteten Wohnungen verteilen sich auf insgesamt fünf Hauser, die Hauser A bis E. Die Größe der Wohnungen varriiert von zwei bis vier Zimmern auf 53 bis 114 Quadratmetern. Jede Wohnung besitzt dabei mindestens eine Terrasse, einen Balkon oder eine Loggia, die über einen barrierearmen Zugang (Schwellenhöhe 2 cm) zu erreichen sind. Auch sonst sorgen von der Tiefgarage bis zum Dachgeschoss Aufzüge für den nötigen Komfort. Grün- und Gemeinschaftsflächen bieten insbesondere Familien mit Kindern und Naturliebhabern weiteren Raum und Komfort. Auf Wunsch kann ein eigener Stellplatz in der Tiefgarage dazugekauft werden.

Weitere Ausstattungsmerkmale der Wohnungen, Tulipan Höfe Fußbodenheizung in allen Wohnräumen

Helle Design-Bodenbeläge

Bodentiefe, dreifach verglaste Kunststofffenster

Trockner- & Waschmaschinenanschluss in der Wohnung

Abstellraum im Keller

Gebäudezugang & Wohnungen barrierearm

Fahrradabstellräume in der Tiefgarage

Paketbriefkastenanlage myRENZbox an der Tiefgaragenniederfahrt

Müllraum im Kellergeschoss, von der Tiefgarage direkt erreichbar

Tiefgaragenplatz (optional)

Tiefgaragenzugänge zu den Häusern mit automatischen Schleusentüren mit Glasfüllungen

Tulipan Höfe: exklusiv wohnen im Stadthaus

Die fünf Stadthäuser in bester Lage bieten auf ca. 125 Quadratmetern in vier Zimmern höchsten Wohnkomfort. Dabei umfasst jedes Haus Erdgeschoss, Obergeschoss und Dachgeschoss. Gut zu wissen: Das Dachgeschoss ist nicht ausgebaut und bietet somit eine Ausbaureserve von ca. 49 Quadratmetern. Mit einem festen Stellplatz in der Tiefgarage, einer Südterrasse im Garten sowie einer eigenen Rasenfläche soll es den zukünftigen Eigentümern der Stadthäuser an nichts mangeln. Buchenhecken bieten zusätzlichen Sichtschutz.

Weitere Ausstattungsmerkmale der Stadthäuser, Tulipan Höfe Massive Bauweise

Fußbodenheizung in allen Wohnräumen

Helle Design-Bodenbeläge

Fahrradabstellräume in der Tiefgarage

Paketbriefkastenanlage my RENZbox an der Tiefgaragenniederfahrt

Tiefgaragenplatz (nicht im Kaufpreis der Wohnung enthalten)

Bodentiefe dreifach verglaste Kunststofffenster

Terrassenzugang barrierearm (2 cm Schwellenhöhe)

Paketbriefkastenanlage nahe der Tiefgaragenniederfahrt

Die Außenanlage der Tulipan Höfe: eine grüne Oase inmitten von Rendsburg

Nicht nur die Wohngebäude der Tulipan Höfe bieten Komfort, auch die Grünflächen mit gepflegten Hecken sowie eine Blumenwiese umgeben von Langgräsern und Sträuchern sorgen für ein Gefühl von Zuhause. Entlang der gesamten Anlage bieten Sitzgelegenheiten einen Platz für Erholung außerhalb der eigenen vier Wände und bieten einen gemütlichen Rahmen für einen Plausch mit den Nachbarn.

Modernste Technik: Briefkastensystem für Pakete

Die Macher der Tulipan Höfe haben sich für die Bewohner etwas Besonderes einfallen lassen: Mit dem Paketbriefkastensystem myRENZbox hält die Zukunft der Paketzustellung Einzug und vereinfacht Empfang und Versand von Paketen extrem durch eine intelligente Vernetzung der Bewohner, Hausverwaltung und Zustelldienste.

Kontakt für Kaufinteressierte

Wer Interesse an den Tulipan Höfen hat, kann sich bei Claudia Siegmund melden. Sie ist die Ansprechpartnerin im Vertriebsbüro und kann weitere, individuelle Informationen zum Bauprojekt geben.

Flensburger Immobilien-Vertriebs GmbH

Claudia Siegmund

Am Fördeufer 4

24944 Flensburg

Telefon: 0461 99 93 55 - 40

E-Mail: info@fliv.de

www.tulipan-hoefe.de