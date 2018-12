Anzeige : Mehr bezahlbarer Wohnraum: Der SBV als Flensburgs gelebte Mietpreisbremse

Die Genossenschaft sorgt für attraktiven Wohnraum, den sich die Flensburger tatsächlich leisten können. Das gilt auch für die Neubauprojekte.

von shz.de

10. Dezember 2018, 23:58 Uhr

Flensburg | Die Politik versucht so manches, damit die Wohnungsmieten nicht zu stark steigen. Von gedeckelter Modernisierungsumlage oder festen Quoten für geförderten Wohnungsbau ist dabei oft die Rede – und natürlich von der Mietpreisbremse. Auch Flensburg wächst, und damit nimmt gleichzeitig der Druck auf den Wohnungsmarkt zu. Die Folge: Die Mieten steigen. Eine offizielle Regelung, die Mieten zu deckeln, gibt es in der Stadt nicht, dafür aber eine „gelebte Mietpreisbremse“: den Selbsthilfe-Bauverein, kurz SBV.

Als größter Wohnungsanbieter Flensburgs sorgt die Genossenschaft einerseits durch ihre Neubauprojekte für mehr Wohnraum, der dringend benötigt wird. In den kommenden fünf Jahren entstehen im Auftrag des SBV fast 650 neue Wohnungen im Stadtgebiet. Das Erfreuliche für Wohnungssuchende ist zudem: Es wird ein Mix aus öffentlich geförderten und frei finanzierten Wohnungen sein.

Im vergangenen Jahr betrug die durchschnittliche Nettokaltmiete pro Quadratmeter lediglich 5,23 Euro. Damit ist der SBV deutlich unterhalb der Höchstgrenze von 5,60 Euro für geförderten Wohnungsbau geblieben – und hat damit ein klares Signal in den Wohnungsmarkt geschickt. Die gute Nachricht für alle, die in Flensburg eine Wohnung suchen: Die Neubauten des SBV werden in Teilen schon 2019 bezugsfertig sein, und das zu ebenfalls fairen Mieten.

„Der SBV bedient mit sämtlichen Neubauten die gesamte Bandbreite der Nachfragen, von Ein- bis Vier-Zimmer-Wohnungen, geeignet für Senioren oder Studenten, für Pärchen oder kleine Familien, für Gut- und für Geringverdiener. Und allen Wohnungen gemeinsam ist, dass sie modern und zeitgemäß ausgestattet sind“, erklärt SBV-Vorstandschef Jürgen Möller.

Gleichzeitig werden die bestehenden Wohnungen regelmäßig auf den neuesten technischen Stand gebracht. In 2017 hat der SBV für Modernisierungen und Instandhaltung stattliche 23 Millionen Euro investiert. Die Folge waren aber keine happigen Mieterhöhungen. Tatsächlich hat der SBV die Miete immer nur um einen moderaten Betrag erhöht, der zum Teil deutlich unterhalb des rechtlich zulässigen Wertes lag. Und auch das will die Genossenschaft in den kommenden Jahren weiter so handhaben.