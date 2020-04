Anzeige: Ökostrom aus Husum : Kosten senken und Region stärken: Grüner Strom von den Stadtwerken Husum

Die Stadtwerke Husum produzieren Ökostrom direkt vor Ort durch Wasser- und Windkraft sowie Solaranlagen.

Avatar_shz von Frank Köster-Düpree

06. April 2020, 00:01 Uhr

Husum | Regionale Verantwortung – das war schon immer die Philosophie der Stadtwerke Husum. Für die Stadt und die Region sind die Stadtwerke täglich im Einsatz, kümmern sich um die Infrastruktur, um Energie, um Zukunftshemen. Damit es läuft in Husum und Nordfriesland.

Strom aus Wind, Wasser und Sonne

Bürger aus Nordfriesland können jetzt Teil dieser Philosophie werden und ihre Energiekosten senken, denn mit NordfrieslandStrom und NordfrieslandGas bieten die Stadtwerke zwei Energietarife an, die zwei Eigenschaften vereinen: regional und günstig. Damit beweisen die Stadtwerke Husum auch: Ökostrom muss nicht teuer ein.

Das Unternehmen bezieht sauberen Strom aus Wasserkraftwerken sowie Windenergieanlagen. Mit Beteiligungen an Solaranlagen und Windparks der Region verfolgen die Stadtwerke das Ziel, den eigenen Strom vor Ort zu produzieren. Kunden der Stadtwerke beteiligen sich aktiv an der Energiewende und setzen ein Zeichen gegen den Klimawandel.

Grüner Strom ohne Preisaufschlag

Den Ökostrom der Stadtwerke erhalten Privatkunden und Kleingewerbe-Kunden ohne Preisaufschlag. Und das Erdgas, das aus Husum geliefert wird, emittiert bis zu 60 Prozent weniger CO2 als Braunkohle.

Nordfrieslands Energie entsteht vor der Haustür und muss nicht im Tagebau großer Konzerne zu Lasten der Umwelt durch Verbrennung erzeugt werden.

Stadtwerke fördern Freizeit, Kultur und Lebensqualität

Die Stadtwerke investieren in die Zukunft erneuerbarer Energien in der Region. Sie fördern Vereine, Kultur und Bildung. Mit den Bädern in Husum und Schobüll stellen sie Freizeiteinrichtungen für alle Nordfriesen zur Verfügung. Und mit ihrem Kundenzentrum am Husumer Hafen bieten sie die Kundennähe und den Service, den ein Konzern nicht bieten kann.

Die Zeit für einen Wechsel zu den Stadtwerken Husum ist jetzt. Neukunden profitieren von günstigeren Tarifen als in der Grundversorgung und einem Willkommensbonus, so dass sich eine Ersparnis bis auf 450 Euro summieren kann.

Wie das im Einzelnen aussieht, errechnen die Kundenberater der Stadtwerke Husum gerne anhand der letzten Verbrauchsabrechnung. Oder Sie nutzen den Tarifrechner auf der Homepage der Stadtwerke Husum.