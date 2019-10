Anzeige: Möbel Jessen : Kochtalent des Nordens: Die acht Finalisten im kulinarischen Wettkampf stehen fest

Jeweils vier Kandidaten treten am 19. und 26. Oktober im Küchenstudio von Möbel Jessen gegeneinander an. Welche zwei Kochtalente mit ihren Lieblingsrezepten ins Finale einziehen, entscheiden die shz.de-Leser mit.

von Karen Bartel

16. Oktober 2019, 10:46 Uhr

Breklum | In den kommenden zwei Wochen geht es heiß her im Küchenstudio von Möbel Jessen: Dann wird bestimmt, was das „Lieblingsrezept des Nordens“ ist. Im direkten Duell haben die acht Finalisten genau 60 Minuten Zeit, ihr Lieblingsrezept zu kochen und sowohl die Jury als auch Sie als shz.de-Leser zu überzeugen. Denn wer ins Finale einzieht, setzt sich zu 60 Prozent aus der Meinung der Jury und zu 40 Prozent aus dem Abstimmungsergebnis des shz.de-Leser-Votings zusammen. An diesen beiden Halbfinal-Tagen ist das Videoteam von sh:z das medienhaus dabei, welches das Können der aufstrebenden Kochtalente vor die Linse nimmt. Am Ende stehen insgesamt acht kleine Videoclips, die die jeweiligen Ergebnisse aller Kandidaten zusammenfassen.

In einer ersten Runde wurden von der sechsköpfigen Jury insgesamt acht Bewerber ausgewählt, die nun ihre Kochkünste unter Beweis stellen dürfen.

19.10. vormittags Claudia Thun aus Elmshorn: Lammrücken mit Birnen



kocht gegen



Ursula Schwarzer aus Fleckeby: Rehmedaillons mit Ebereschen-Chutney und Portweinsauce, Serviettenknödel, geschmorte Pilze, Sahne-Kürbispüree mit Chiliflocken und Limettenabrieb

19.10. nachmittags Dirk Fricke aus Ellerau: Dreierlei vom Kürbis



stellt sich



Björn Seifert aus Wesseln: Zanderfilet „Birne-Bohnen-Speck“ auf Kartoffelpastinakenpüree

26.10. vormittags Juliana Partik aus Flensburg Maronen-Gnocchi mit Pilzen auf Lauchrahm



tritt an gegen



Michael Sierk aus Itzehoe: Risotto alla Milanese, rosa gebratenes Kalbsfilet und Pfifferlings-Aprikosen-Ragout

26.10. nachmittags Silke Steinkraus aus Busdorf: Gebratenes Saiblingfilet mit Meerrettichcreme an Kürbis-Kartoffel-Risotto



duelliert sich mit



Manfred Freiberg aus Fleckeby: Gelackte Entenbrust in Orangen-Ingwersauce

In der Jury sitzen:

Christiane Boysen, Leiterin der Kochschule von Möbel Jessen

Julia Gohde, sh:z das medienhaus

Marion Herrig, sh:z das medienhaus

Andre Schirmag, gelernter Koch und Inhaber des Betriebs Paulsens Landhotel

Sünje Thiesen, Kochkursleiterin

Beate Wohnsen, leitet Thermomix-Kochkurse

Leser-Voting für Favoriten auf shz.de

Dann sind Sie, die Leser, gefragt: Vom 4. bis zum 10. November 2019 haben Sie die Möglichkeit, online für Ihren Favoriten abzustimmen. Wer hat es mit seinem Rezept verdient, das einzig wahre Kochtalent des Nordens 2019 zu werden? Bewertet werden fünf Kategorien: Optik, Geschmack, Garzeit, Harmonie der Zutaten sowie Aufwand und Originalität. Nach der Jury-Bewertung und der Online-Abstimmung auf shz.de werden die zwei Finalisten ermittelt. Doch nicht nur diese gehen am Ende mit einem Gewinn nach Hause: Unter allen Lesern, die am Voting teilnehmen und ihre Stimme für ihren ganz persönlichen Favoriten abgeben, werden drei Einkaufsgutscheine von Möbel Jessen im Wert von jeweils 50 Euro verlost. Abstimmen lohnt sich!

So geht es weiter: Großes Abschlussevent am 23. November bei Möbel Jessen vor Publikum

Sind die zwei Finalisten auserkoren, kochen diese am Finaltag ihr Lieblingsgericht plus zusätzlich eine Vor- und Nachspeise vor Jury und öffentlichem Publikum. Dafür haben sie insgesamt 120 Minuten Zeit und das Ganze wird begleitend moderiert von Thore Zibell. Doch diesmal sind die Leckereien nicht nur für die Jury bestimmt: Das Publikum darf ebenfalls die Kochergebnisse in Form von Probierhäppchen verkosten. Wer den Titel „Kochtalent des Nordens 2019“ am Ende mit nach Hause nehmen darf, entscheidet die Jury.

Dieser Gewinn wartet auf das Kochtalent des Nordens 2019

Platz: ein Einkaufsgutschein von Möbel Jessen im Wert von 3.000 Euro Platz: ein Einkaufsgutschein von Möbel Jessen im Wert von 1.000 Euro Platz bis 8. Platz: je ein Einkaufsgutschein von Möbel Jessen im Wert von 100 Euro plus eine Einladung zum Abschlussevent am 23. November 2019

Dabei zu sein lohnt sich nicht nur wegen des leckeren Essens der Finalisten: Mit am Start beim Event am 23. November sind verschiedene Hersteller wie Siemens und Bora, die ebenfalls eine Live-Kochshow bieten. Für weitere Genussgarantie sorgen eine Kaffeerösterei, Gourmet Berner mit leckeren Dips sowie Fleischer Schulz. Rund ums Thema Kochen und Küchenausstattung informieren Hersteller wie Vorwerk und Tupperware. Wer nicht vor Ort dabei sein kann, hat die Möglichkeit, sich diesen Tag im Nachgang in Form eines Videos auf shz.de anzusehen.

Event-Programm am 23. November bei Möbel Jessen