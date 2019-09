Anzeige : Jetzt bewerben: Möbel Jessen sucht das Kochtalent des Nordens 2019

Bis zum 29. September Rezept einsenden und Einkaufsgutscheine im Gesamtwert von 4.750 Euro gewinnen.

von Julia Gohde

04. September 2019, 14:54 Uhr

Breklum | Im Herbst dampft, brutzelt und duftet es bei Möbel Jessen: Dann sucht das Fachgeschäft für Wohnen und Einrichten aus Breklum den Besten oder die Beste am Kochlöffel: Wer schafft es mit seinem Rezept die norddeutschen Geschmäcker zu erobern? Dem Gewinner und den weiteren Platzierten winken Einkaufsgutscheine im Wert zwischen 100 und 3.000 Euro.

Kochtalent des Nordens 2019 – so läuft der Wettbewerb ab

Ab jetzt haben die Kandidatinnen und Kandidaten drei Wochen lang Zeit, um ihr Lieblingsrezept einzusenden: bis zum 29. September. Aus der Vielzahl an Bewerbungen ermittelt eine vierköpfige Jury dann die acht Finalisten. Sie treten live in Koch-Sessions direkt im Küchenstudio von Möbel Jessen am 19. bzw. 26. Oktober in einem direkten Duell gegeneinander an. Genau 60 Minuten beträgt ihre Kochzeit. An diesen beiden Tagen ist auch das Videoteam von sh:z das medienhaus dabei, das die Kochkünste vor die Linse nimmt.

Am Ende stehen insgesamt acht kleine Videoclips, die die jeweiligen Ergebnisse aller Kandidaten zusammenfassen. Dann sind die Leser gefragt: Vom 4. bis zum 10. November 2019 haben sie die Chance, für ihren Favoriten abzustimmen. Wer hat es mit seinem Rezept verdient, das Kochtalent des Nordens 2019 zu werden? Bewertet werden fünf Kategorien: Optik, Geschmack, Garzeit, Harmonie der Zutaten sowie Aufwand & Originalität. Nach der Online-Abstimmung stehen die zwei Finalisten fest.

Großes Abschlussevent am 23. November bei Möbel Jessen

Am Finaltag kochen dann die zwei Finalisten ihr Lieblingsgericht plus zusätzlich eine Vor- und Nachspeise. Das Essen wird abschließend von der Jury verkostet. Auch dieser Tag wird in Form eines Videos begleitet und im Nachgang auf shz.de veröffentlicht.

Kochtalent des Nordens 2019 – das gibt es zu gewinnen

Platz: ein Einkaufsgutschein von Möbel Jessen im Wert von 3.000 Euro Platz: ein Einkaufsgutschein von Möbel Jessen im Wert von 1.000 Euro Platz bis 8. Platz: je ein Einkaufsgutschein von Möbel Jessen im Wert von 100 Euro plus eine Einladung zum Abschlussevent am 23. November 2019

Außerdem werden unter allen, die am Voting teilnehmen und ihre Stimme für ihren ganz persönlichen Favoriten abgeben, drei Einkaufsgutscheine von Möbel Jessen im Wert von jeweils 50 Euro verlost. Viel Glück!