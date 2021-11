Anzeige: Altwasser Immobilien : Immobilien in Flensburg und Glücksburg: Nicht ohne meinen Makler!

Den angespannten Immobilienmarkt allein zu navigieren kann nervenaufreibend sein. Ein verlässlicher Partner an der Seite ist hier Gold wert.

Avatar_shz von Caroline Lorenz

18. November 2021, 00:01 Uhr

Glücksburg | Ein Immobilienkauf oder –verkauf ist in vielen Fällen eine emotionale Angelegenheit für die Beteiligten, denn oft steht er in Verbindung mit einem einschneidenden Lebensereignis: man gründet eine Familie und zieht in das erste Eigenheim, man fängt einen neuen Job an und bricht daher die Zelte in der alten Heimat ab, die Kinder sind nach zwei Jahrzehnten aus dem Haus und plötzlich wirkt das Zuhause groß und leer… In solchen Situationen ist es wichtig, jemanden an seiner Seite zu haben, der nicht nur sein Handwerk versteht, sondern auch mit ehrlicher Empathie für seine Kunden und Geschäftspartner seiner Tätigkeit nachgeht. Wir haben den Glücksburger Immobilienmakler Dirk Altwasser getroffen und ihn gefragt, warum er seinen Job so gern macht und was das Verhältnis zu seinen Kunden ausmacht.

Mir ist es sehr wichtig, dass potentielle Kunden sich erst einmal einen Eindruck von mir verschaffen und abschätzen können, ob wir menschlich zusammen passen. Dirk Altwasser, Inhaber Altwasser Immobilien

Altwasser Immobilien

Das stellt Dirk Altwasser direkt zu Beginn klar: „Natürlich gibt es auch immer die Geschäfte, die schnell über die Bühne gebracht werden. Gerade aber wenn ein auch emotional komplizierter Fall, wie etwa eine Scheidung oder Erbschaft im Haus steht, ist mir der persönliche Umgang mit meinen Kunden sehr wichtig.“ So macht Altwasser Kunden, mit denen er zum ersten Mal in Kontakt ist, auch gerne das Angebot, ihre Immobilie von ihm bewerten zu lassen. Hierfür hat sich Dirk Altwasser im letzten Jahr bei der DEKRA weiterbilden lassen und ist seitdem zertifizierter Sachverständiger für Immobilienbewertungen. Der Service einer Wertermittlung ist für Verkäufer kostenlos und kann auch in Anspruch genommen werden, wenn der Verkauf noch nicht konkret ansteht, sondern der Wunsch nach einem ersten Eindruck vom Wert der Immobilie besteht – immerhin das monetär wertvollste Gut, was die meisten Menschen in ihrem Leben erstehen oder verkaufen. Außerdem ist die Bewertung der Immobilie eine gute Gelegenheit, ein erstes Gefühl davon zu erhalten, wie es ist, mit einem Immobilienmakler zusammen zu arbeiten – ein Schritt, den immer noch erstaunlich viele Privatverkäufer scheuen:

Wenn du dich scheiden lässt oder einen Verkehrsunfall hast, wird der Weg zum Rechtsanwalt für eine umfassende Beratung gewählt, denn das geschieht ja nun mal nicht jeden Tag. Mir ist bewusst, dass es für die Leute auf den ersten Blick verlockend erscheint, ihre Immobilie selbst zu veräußern, um beispielsweise die Maklergebühren zu sparen. Jedoch ist es als Privatperson schwierig abzusehen, welche potenziellen Risiken ein Immobilienverkauf mit sich bringen kann - wenn man das beruflich macht, und das über 20 Jahre hinweg, kennt man diese Fallstricke. Dirk Altwasser, Inhaber Altwasser Immobilien

Und Fallstricke gibt es so einige, gibt Altwasser zu bedenken und zählt auf, welche Punkte er mit seinen Kunden zu besprechen pflegt: bauliche Schwachstellen etwa oder die vorgenommenen Investitionen in energetische Sanierungen. Auch das Thema Erbschaft ist häufig ein besonders schwieriges, denn auch hier gilt es viele Fragen zu klären: „Was ist mit der Eintragung im Grundbuch? Ist ein Grundschuldbrief überhaupt vorhanden? Kann ich das der Bank vorlegen, wenn wir verkaufen wollen? Und so weiter und so fort. Da gibt es ganz viele Hürden, bei denen es hilfreich sein kann, einen Experten an der Seite zu haben.“

Zu seinen Services zählt nicht nur die kostenlose Immobilienbewertung und die Präsentation und Vermittlung an den Käufer. Der Makler unterstützt seine Klienten auch bei Finanzierungsfragen, bereitet mit dem Notar Kaufverträge vor, begleitet beide Parteien zum Notar und ist auch beim finalen Schritt der Transaktion dabei: der Übergabe der Immobilie. Für Dirk Altwasser ist dies immer wieder ein toller Moment:

Das ist meine Motivation, dieser Augenblick bei der Übergabe: Neues Zuhause, Familie, alle glücklich – das ist einfach immer gut, das spornt mich an. Dirk Altwasser, Inhaber Altwasser Immobilien

Altwasser Immobilien

Für die glücklichen frischgebackenen Immobilienbesitzer hat der Makler eigens eine Zeichnung beim Flensburger Künstler Hans-Ruprecht „Rups“ Leiß in Auftrag gegeben – bei der Übergabe bekommen beide Parteien einen Abzug des Motivs als Aufmerksamkeit und guten Wunsch für die Zukunft.