LBS Immobilien GmbH Rendsburg : Hausverkauf in Schleswig-Holstein: Worauf achten Käufer besonders?

Jürgen Christiansen von der LBS Immobilien GmbH Rendsburg/Itzehoe verrät, was Eigentümer beim Verkauf ihrer Immobilie beachten sollten.

01. Februar 2022, 00:01 Uhr

Immobilien sind derzeit eine der sichersten Anlage-Formen – dementsprechend steigt die Nachfrage von Kapitalanlegern und Menschen, die für die Selbstnutzung suchen, seit Jahren kontinuierlich. Für Eigentümer, die ihr Haus oder ihre Wohnung verkaufen möchten, ist das eine gute Nachricht. Dennoch verkaufen sich Immobilien auch in der derzeitigen Marktlage nicht von selbst und es gibt einige Dinge, die man vor dem Verkauf beachten sollte. Wir haben mit Jürgen Christiansen, dem Gebietsleiter der LBS Immobilien GmbH für die Bereiche Rendsburg-Eckernförde und Kreis Steinburg darüber geredet, worauf Käufer besonders hohen Wert legen.

„In erster Instanz achten so gut wie alle Käufer auf die Lage und die Umgebung: Wie ist die Nachbarschaft strukturiert, gibt es etwa viele Familien mit Kindern oder eher ältere Leute, die nicht so gerne täglich viele spielende Kinder in der Nähe haben“ Wie ist der Straßenlärm oder ist eine Bahnlinie in der Nähe? Wie weit sind die Versorgungseinrichtungen, Schulen oder Kindergärten entfernt? Die Besichtigung findet also schon vor Aufschließen des Hauses statt. Bei der steigenden Bedeutung des Homeoffice auch sehr wichtig:Wie ist die Verfügbarkeit des Internets und wie ist das Handynetz?

Zweitens sind der bauliche und energetische Zustand der Immobilie ein wichtiger Punkt – stamme die Elektrik etwa noch aus den 60er Jahren, sind hier für moderne Haushalte mit ihrer Vielzahl an elektrischen Gerätschaften genügend Steckdosen vorhanden? Auch eine in die Jahre gekommene Ölheizung, alte Fenster und alte Leitungen können zum Negativfaktor werden. Riecht es muffig im Keller und ist dort Feuchtigkeit oder Schimmel vorhanden? Muss das Dach neu eingedeckt und gedämmt werden?

Viele dieser Punkte finden im Energieausweis der Immobilie Berücksichtigung.

Vielen Eigentümern ist gar nicht klar, dass sie seit 2014 zur Vorlage eines Energieausweises bei einem Verkauf und auch bei einer Vermietung verpflichtet sind. Ohne Energieausweis darf ich gar kein Exposé zu dem Objekt veröffentlichen. Jürgen Christiansen, Gebietsleiter der LBS Immobilien GmbH Rendsburg-Eckernförde und Kreis Steinburg

Der Energieausweis soll dem Interessenten Auskunft über die energetische Qualität eines Gebäudes geben und wird von einem Energieberater oder Schornsteinfeger ausgestellt. „Ich kümmere mich in der Regel selbst um die Beschaffung des Energieausweises für die Immobilien, die ich vermittle. Der Energieberater, mit dem ich seit vielen Jahren zusammen arbeite ist eine Vertrauensperson, der uns mit fachlichem Rat zur Seite steht und den Interessenten bzw. Käufern wertvolle Tipps für eine energetische Sanierung gibt und bei der Beantragung öffentlicher Mittel behilflich ist.“

Grundsätzlich rät Christiansen seinen Verkäufern:

Kleinere Reparaturen würde ich machen lassen, um die Immobilie in einem soliden Zustand übergeben zu können. Verbleibende Mängel dürfen auf keinen Fall versteckt oder verschwiegen werden. Modernisierungsmaßnahmen hingegen sollte man dem Käufer überlassen. Die Kosten, die Sie etwa in eine neue Heizung oder ein neues Bad hineinstecken, bekommen Sie in aller Regel nicht eins zu eins wieder raus, da der Käufer vielleicht einen ganz anderen Geschmack hat. Jürgen Christiansen, Gebietsleiter der LBS Immobilien GmbH Rendsburg-Eckernförde und Kreis Steinburg

Zudem sei es beim Verkauf wichtig, dass alle baulichen Veränderungen an der Immobilie von der Baubehörde genehmigt sind. Sollte die Genehmigung etwa für einen Anbau oder eine Garage nicht vorliegen, kümmern sich Jürgen Christiansen und sein Team hierum und beantragen über einen zum Netzwerk gehörenden Architekten die nachträgliche Genehmigung beim lokalen Bauamt. Bei Häusern, die vor dem Krieg gebaut wurden gibt es i.d.R keine Unterlagen mehr beim Bauamt. Diese werden dann nacherstellt. Zum Netzwerk der LBS Immobilien Rendsburg/Itzehoe gehören auch ein Entrümpler und ein Home Staging-Unternehmen, das leerstehende Immobilien für den Verkauf aufpoliert und in ein ideales Licht rückt. „Da kommen dann Möbel und Pflanzen rein, Beleuchtung, teilweise wird auch gestrichen – so können wir die Immobilie ganz anders präsentieren. Dafür muss man einmal ca 3.000 bis 4.000 Euro in die Hand nehmen, aber der Verkaufspreis, der erzielt wird, ist in der Regel mindestens 10.000 Euro höher und die Vermarktungszeit kürzer.“

Jürgen Christiansen und sein Team vermitteln Objekte vor allem im Gebiet von Rendsburg-Eckernförde und Kreis Steinburg und haben Ihre Büros in Rendsburg und Itzehoe. Doch auf Anfrage werden die Immobilien-Spezialisten auch über das Gebiet darüber hinaus tätig. Das Wichtigste ist ihnen dabei, den Verkäufern möglichst viel Arbeit abzunehmen. „Ich kümmere mich um Unterlagen, gehe selbst zum Bauamt, erstelle Exposés und nehme Besichtigungen mit Kaufinteressenten vor. Wir filtern auch die Anfragen vor, um möglichst nur ernsthaften Kaufinteressenten das Haus zu zeigen und die „Besichtigungstouristen“ auszusortieren. Außerdem gehen wir mit dem Käufer nur zum Notar, wenn eine Finanzierung durch Kreditinstitute oder durch Eigenmittel schriftlich nachgewiesen ist. Wir bereiten die Kaufverträge vor und übernehmen auch die Übergabe der Immobilie“, erläutert Jürgen Christiansen.

Interessenten können unter diesem Link immo-lbs.de/ ihre Kontaktdaten hinterlassen und sich vom LBS-Team zum Verkauf ihrer Immobilie beraten lassen.