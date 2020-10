Anzeige : Haus & Grund Flensburg: Dieses Team unterstützt Wohnungs- und Hauseigentümer in allen Fragen

Ob Verwaltung eines Hauses mit Mietwohnungen, juristische Beratung oder Service für Eigentümer: Darum überzeugt Haus & Grund.

Flensburg | Ein eigenes Haus zu besitzen, bedeutet für viele Menschen ihre ganz persönliche Altersvorsorge. Schließlich verbleibt so das Geld für eine monatliche Miete im eigenen Portemonnaie. Wer als Eigentümer sogar ein Haus, eine Wohnung oder gleich mehrere davon vermietet, kann sich über regelmäßige Einkünfte freuen, die jeden Monat pünktlich auf dem Konto landen – das klingt nach einem einfachen, gut funktionierenden Prinzip. Doch meistens sieht die Realität wesentlich komplexer aus. Denn „Eigentum verpflichtet“ und eine eigene Immobilie zu besitzen bedeutet so manche Herausforderung, die allein kaum zu stemmen ist. Der Verein Haus & Grund hilft hier weiter und unterstützt private Eigentümer in allen Fragen. In Flensburg gibt es den beliebten Verein bereits seit über 133 Jahren. Seinen Mitgliedern ist der Verein laut seiner Satzung verpflichtet. Wir erklären, was das genau bedeutet und was Haus und Grund so einzigartig macht.

Darum hat Haus & Grund einen guten Ruf unter Flensburgern

Wenn bei Haus & Grund im Marienhölzungsweg 11 in Flensburg das Telefon klingelt, dann ist meistens eines der vielen Mitgliedern des Vereins dran – auf der Suche nach einem kompetenten Rat. „Unsere Mitglieder können sich an uns wenden, wenn sie Fragen haben, bei der Verwaltung oder dem Verkauf ihrer Immobilie Unterstützung benötigen oder es Probleme gibt mit Mietern, Handwerkern, Behörden, Nachbarn und Co. Denn sie bekommen im Rahmen ihrer Mitgliedschaft eine Rechtsberatung ohne Zusatzkosten“, erklärt Jens Hergenröder, Geschäftsführer von Haus & Grund Flensburg. Hergenröder ist seit elf Jahren als Volljurist ein Teil des Teams von Haus & Grund. Als er im November 2009 seinen ersten Tag beim Verein anfing, zählte dieser 1.800 Mitglieder. Mittlerweile sind es 2.500, die Haus & Grund bei Fragen um ihre Immobilie vertrauen. Die gute Arbeit, die Haus & Grund als unabhängige Interessengemeinschaft leistet, hat sich herumgesprochen. Stand jetzt gehören 25,3 Prozent der Wohnungen in Flensburg den Mitgliedern von Haus & Grund, was in etwa 11.000 Wohnungen entspricht.

Haus & Grund: Verwaltung von Immobilien

Den meisten ist Haus & Grund in der Funktion als Hausverwaltung bekannt. Hierin liegt in der Tat ein Schwerpunkt der Arbeit: Unter dem offiziellen Namen Hausverwaltung des Flensburger Grundeigentümervereins GmbH erstellt das Team von Haus & Grund bereits seit 1992 für Eigentümer von Ein- und Mehrfamilienhäusern, Gewerbeeinheiten sowie Wohnungseigentümergemeinschaften (WEG) Betriebs- und Nebenkostenabrechnungen, verwaltet Kautionen, prüft Rechnungen, erstellt die jährliche Einnahmeüberschussrechnung und korrespondiert mit Ämtern und Behörden. Liegt auch die Objektbetreuung in den Händen von Haus & Grund, kümmern sich die Mitarbeiter auch um das Beauftragen von Handwerkern, regeln die Abnahme und Übergabe von Wohnungen, kümmern sich um die Instandhaltung, uvm. „Außerdem übernehmen wir die Bonitätsprüfung von Mietinteressenten und setzen für unsere Mitglieder Mietverträge auf“, erklärt Hergenröder.

Über das Team von Haus & Grund

Insgesamt 18 Personen gehören zur Hausverwaltung sowie dem Verein von Haus & Grund. Außer Jens Hergenröder als Volljuristen zählen auch die Kolleginnen und Kollegen aus den Abteilungen Buchhaltung, Außendienst, Maklerei und Verwaltung zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. „Der Außendienst ist zum Beispiel dann im Einsatz, wenn in einem Haus die Heizung Ärger macht. Die Vermietung wiederum vermittelt Wohnungen. Das ist ein Teil unserer Arbeit, der besonders viel Spaß macht, weil man Menschen hier wirklich glücklich machen kann. Die meisten suchen ja eine Wohnung, weil sie sich verändern wollen oder müssen. Wenn man ihnen dabei helfen kann, ist das schön“, beschreibt Hergenröder diesen Service.

Die eigene Immobilie verkaufen? So berät Haus & Grund

Herz des Geschäftsbereichs Maklerei wiederum ist Dagmar Henningsen. Die Immobilienmaklerin hat nicht weniger als 20 Jahre Berufserfahrung und kennt den Immobilienmarkt von Flensburg, Glücksburg und Umgebung sehr gut. Wer mit dem Gedanken spielt, seine Immobilie zu veräußern, wird dabei von ihr bei allen Schritten beraten und begleitet. „Bei uns gibt es mit Frau Henningsen eine feste Ansprechpartnerin, die von Minute eins bis zur letzten Unterschrift für alle Fragen da ist. Frau Henningsen ist sehr erfahren und empathisch. Diese Eigenschaft wird gerade beim Verkauf von Immobilien von vielen unterschätzt, ist aber ungemein wichtig. Denn nicht jeder Hausbesitzer verkauft seine Immobilie, weil er Lust dazu hat, sondern mitunter auch wegen eines Schicksalsschlags in der Familie“, erklärt Hergenröder.

Guter Rat muss nicht teuer sein, aber ehrlich

Dagmar Henningsen unterstützt die Menschen, die ihr ihr Haus in die Hände legen, in allen Fragen. Sie ist bei den Besichtigungen dabei, ist das Bindeglied zwischen allen Beteiligten, bringt sich in die Gestaltung des Kaufvertrags ein und begleitet die Parteien schließlich auch zum Notar. Das, was Haus & Grund als unabhängige Interessengemeinschaft von anderen Akteuren auf dem Immobilienmarkt unterscheidet, ist in den Augen von Jens Hergenröder, dass man sich Zeit nimmt. „Unsere Mitglieder und Kunden wissen das sehr zu schätzen und freuen sich darüber. Frau Henningsen denkt in allen Schritten von der Kaufpreisschätzung der Immobilie über die Vermarktung bis zur Übergabe an den Käufer aus allen Perspektiven so umfassend mit, dass alle Fragen geklärt werden und am Ende alle zufrieden sind“, lobt Hergenröder seine Mitarbeiterin.

Ich glaube, diese Sorgfalt und Umsicht ist bei Haus & Grund ausgeprägter als bei anderen Maklern. Der Sinn unseres Vereins ist es, Immobilieneigentümern die bestmögliche Unterstützung zu gewähren“, so Jens Hergenröder, Geschäftsführer von Haus & Grund in Flensburg. Jens Hergenröder, Geschäftsführer von Haus & Grund in Flensburg

Über den Flensburger Immobilienmarkt sagt Hergenröder, dass rund 60 Prozent der Immobilien Privatpersonen gehören, viele davon langjährige Eigentümer. Wenn diese keine Zeit oder Energie mehr hätten, sich selbst um ihre Immobilie zu kümmern, müssen sie sich irgendwann mit der Frage befassen, ob sie ihr Haus verkaufen oder lieber vermieten möchten. „Dies ist eine oftmals sehr emotionale Entscheidung, weil Eigentümer oft eine enge Bindung zu ihrer Immobilie haben, in der sie zum Teil selbst gelebt haben. Bringt es jemand nicht über das Herz, das Haus zu verkaufen, übernehmen wir auf Wunsch auch die Verwaltung dafür“, erklärt Hergenröder.

Ob man eine Immobilie besser verkauft oder hält, sei eine komplexe Entscheidung, die gut durchdacht sein müsse. „Ein gewerblicher Makler würde vermutlich meist zum Verkauf raten, weil er an seine Provision denkt. Wir hingegen raten erst dann zum Verkauf, wenn die Veräußerung einer Immobilie wirklich mehr Sinn macht als das Vermieten“, erläutert Hergenröder. Um die Entscheidung bis zuletzt in der Hand des Kunden zu belassen, bietet Haus & Grund gegen ein Honorar eine Kaufpreisschätzung an, mit der der Kunde dann selbst als Verkäufer an den Markt gehen kann. Wünscht der Kunde sich beim Verkauf die Unterstützung von Haus & Grund, entfällt dann das Honorar für die Kaufpreisschätzung.

Das Team von Haus & Grund Flensburg ist für Haus- und Wohnungseigentümer, Vermieter sowie Bau- und Kaufwillige da. Von montags bis freitags kann man sie in Flensburg erreichen.

Kontakt, Öffnungszeiten und Telefonzeiten von Haus & Grund Flensburg

Haus & Grund Flensburg

Marienhölzungsweg 11

24939 Flensburg

Webseite: haus-und-grund-ostsee.de

Öffnungszeiten:

Montag von 9 bis 12 sowie von 15 bis 17 Uhr

Dienstag und Mittwoch von 9 bis 12 Uhr

Donnerstag von 9 bis 12 sowie von 14.30 bis 16.30 Uhr

Telefonzeiten (0461 144240):

Montag bis Freitag von 8.30 bis 12.30 Uhr

sowie Montag von 14.30 bis 17 Uhr

Dienstag bis Donnerstag von 14.30 bis 16.30 Uhr