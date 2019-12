Anzeige: Förde-Küchen : Gewinnspiel von Förde-Küchen: Mit BORA Dunstabzug die Vorfreude auf das Festessen steigern

Förde-Küchen verlost pünktlich zu Weihnachten einen schwarzen Bora Pure Kochfeldabzug im Wert von 2.498 €. Jetzt mitmachen!

06. Dezember 2019, 00:00 Uhr

Flensburg, Siek, Schwentinental | „Was gibt es an Weihnachten zu essen? Und was macht ihr Silvester?“ Diese beiden Fragen muss man jedes Jahr beantworten – immer und immer wieder. Zumindest die Silvesterfrage dürfte bei den meisten schon geklärt sein. Schwieriger wird es da schon beim Essen. Traditionell oder neu? Fisch oder Fleisch? Vegetarisch oder vegan? Kartoffelsalat oder vegetarischer Maronenbraten? Die moderne Küche macht heutzutage alles möglich.

So wunderbar es sein mag, wenn der verheißungsvolle Essensduft an den Feiertagen durch die Wohnung strömt, so lästig ist es auch, wenn die schöne Festtagskleidung den Geruch von Zwiebeln, Butter und Knoblauchöl annimmt. Dann fühlt sich das neue Kleid oder das schicke Jackett so gar nicht mehr festlich an.

Da sich auch mit jedem verstreichenden Weihnachten die Technik ein Stück mehr Richtung in Zukunft entwickelt, gibt es mittlerweile Kochfelder mit integriertem Dunstabzug, die entstehende Dünste direkt „absaugen“ und mit einem Aktivkohlefilter die Gerüche neutralisieren. Ein solches Modell ist der Kochfeldabzug Bora Pure, welcher auch Teil des breiten Geräte-Sortiments von Förde-Küchen ist – und ein beliebter dazu:

Der BORA-Einbau ist mittlerweile fast Standard für unsere Küchenmonteure. Viele Kunden, die bei uns eine neue Küche kaufen, entscheiden sich mittlerweile für den integrierten Dunstabzug. Lars Kania, Geschäftsführer und Inhaber von Förde-Küchen

Minimalistisches Design, maximale Funktion: Bora Pure

Es ist ganz einfache Physik: Das System von Bora verwendet die Grundprinzipien der Strömungslehre und lässt so Kochdünste und -gerüche gar nicht erst hochsteigen, sondern saugt sie direkt dort ab, wo sie entstehen – auf dem Kochfeld. So beschlagen weder Brillengläser noch Küchenschränke und beim Kochen ist keine störende Dunstabzugshaube mehr auf Kopfhöhe. Auf diese Weise kann das System von Bora auch ohne Probleme auf einer Kochinsel mitten in der Küche installiert werden. Das praktische Konzept nimmt zudem keinen Stauraum für Schubladen weg, die abnehmbaren Teile lassen sich einfach in der Spülmaschine reinigen und der Aktivkohlefilter kann ohne Probleme von oben getauscht werden. Die Oberfläche bietet Platz für bis zu vier Kochtöpfe gleichzeitig, die jeweils bis zu 24 Zentimeter Durchmesser haben können, und die Bedienung erfolgt über eine intuitive Touch-Reglerleiste.

Gewinnspiel mit Förde-Küchen: Bora Pure Kochfeldabzug zu gewinnen

Pünktlich zur Geschenkezeit verlost Förde-Küchen einen schwarzen Bora Pure Kochfeldabzug im Wert von 2.498 Euro. Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist bis zum 31.12.2019 um 23:59 Uhr Zeit. Um in den Lostopf zu kommen und mit einer Portion Glück zu gewinnen, muss das untenstehende Formular ausgefüllt werden. Förde-Küchen wünscht viel Glück und eine schöne Weihnachtszeit!