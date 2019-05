Anzeige : Gewinnspiel für Handwerker: Fachhandel Dähmlow verlost Werkzeug-Flatrate

Wer mitmacht und gewinnt, kann sich bei dem Fachhandel Dähmlow in Neumünster jeden Monat ein neues Werkzeug der Firma Metabo im Wert von bis zu 250 Euro aussuchen.

von Julia Gohde

07. Mai 2019, 05:00 Uhr

Neumünster | Sie haben über 20.000 Artikel in ihrem Sortiment, die immer auf Lager sind: Die Firma Dähmlow ist mittlerweile seit 151 Jahren im Geschäft und hat sich längst über die Grenzen ihres Standorts Neumünster hinaus einen Namen gemacht. Das Motto: „Wir machen lieber gute Arbeit statt vieler Worte“. Bei den Kunden kommt das gut an. Jetzt hat sich Olaf Dähmlow, der das Familiengeschäft in fünfter Generation führt, etwas Besonderes einfallen lassen: Ein Gewinnspiel, bei dem der glückliche Gewinner – oder natürlich die glückliche Gewinnerin – sich ein Jahr lang je ein Elektrowerkzeug der Firma Metabo im Wert von bis zu 250 Euro aussuchen darf. Das bedeutet insgesamt zwölf tolle Preise, ein Traum für jeden Heimwerker.

Über die Firma Dähmlow

Von der kleinsten Schraube bis zum großen Stahlträger ist Dähmlow für Bastel- und Bauprojekte jeder Größenordnung perfekt aufgestellt. Zum riesigen Sortiment des Fachhandels zählen Stahl- und Eisenwaren, Werkzeuge und Zubehör, Befestigungstechnik, Werkstatteinrichtung, Schutzkleidung uvm. Die Auswahl ist riesig, ob für Hobby-Bastler aus Leidenschaft oder Profi-Handwerker.

Das Gewinnspiel zur Werkzeug-Flatrate

Wer sich die Chance auf die Werkzeug-Flatrate im Gesamtwert von bis zu 3.000 Euro sichern möchte, muss dafür einfach das unten stehende Formular ausfüllen. Die Teilnahme ist bis zum 2. Juni um 22 Uhr möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Kontakt