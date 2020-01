Anzeige : Förde-Küchen feiert Geburtstag – und macht seinen Kunden Geschenke

Bis 31. Januar: Beim Kauf einer frei geplanten Küche ab 5.000 Euro bekommen Kunden bei Förde-Küchen 25 Prozent Rabatt. Außerdem gibt es eine Geschirrspülmaschine von Bosch im Wert von 898 Euro UVP geschenkt.

09. Januar 2020, 00:01 Uhr

Flensburg/ Siek/ Schwentinental | Anderen ein Geschenk machen, obwohl man doch eigentlich selbst das Geburtstagskind ist: Lars Kania, Geschäftsführer und Inhaber des Traditionsunternehmens Förde-Küchen, weiß, wie viel Spaß das macht. Darum verloste er im Weihnachtsgewinnspiel einen Bora Pure Kochfeldabzug im Wert von 2.844 Euro, bei dem mehr als 2.200 Personen teilnahmen. Die Glücksfee durfte Sophie Dall spielen, die derzeit im zweiten Ausbildungsjahr ist.

Das Glück auf ihrer Seite hatte die Melsdorferin Janina Jordan. Die Gewinnbenachrichtigung von Förde-Küchen erreichte sie per Anruf – eine tolle Nachricht gleich zu Jahresbeginn, mit der die 32-Jährige nicht gerechnet hatte.

45 Jahre Förde-Küchen

Förde-Küchen selbst hat im Jahr 2020 auch etwas zu feiern: das 45. Jubiläum. Für das Küchenfachgeschäft ist das ein großer Meilenstein und das gute Gefühl, dass man in den letzten Jahrzehnten einiges richtig gemacht hat – schließlich kann sich Förde-Küchen auch heute erfolgreich gegen die großen nationalen Wettbewerber und internationalen Ketten in der Branche, die das größte Stück vom Kuchen für sich beanspruchen, behaupten.

Seine Mitarbeiter – die Förde-Family – , die Beratung auf Augenhöhe und der Service am Kunden von Förde-Küchen sind es, die in den Augen von Lars Kania den Unterschied machen und der Grund dafür sind, weshalb die Schleswig-Holsteiner und Hamburger auf Förde-Küchen vertrauen.

Die meisten Kunden kommen auf Empfehlung, weil sie von Bekannten oder der Familie wissen, dass man bei Förde-Küchen gut beraten wird. Hier kauft man eine Küche, die auch über Jahre und Jahrzehnte hält, was sie verspricht. Lars Kania, Inhaber und Geschäftsführer von Förde-Küchen

Über Förde-Küchen Förde-Küchen gibt es in Flensburg (Verkaufsfläche: ca. 1.800 m²), Schwentinental bei Kiel (1.900 m²) und Siek bei Hamburg (2.100 m²). Unter dem gleichen Dach befindet sich in Flensburg und Schwentinental auch das Fachgeschäft Förde-Polster. Geleitet werden beide Geschäfte von Lars Kania. Das Modell, zwei Fachmärkte direkt nebeneinander zu betreiben, ist bis heute erfolgreich. Förde-Küchen steht in Norddeutschland für hohe Qualitätsansprüche, fachkundige Beratung und Kundenservice ohne Kompromisse. Über 60 Ausstellungsküchen pro Standort können sich die Kunden direkt im Geschäft ansehen. Die Vielfalt insgesamt ist aber deutlich größer, weil die Farbe und Ausstattung der Küchen individuell für die Kunden angepasst werden. So kommt man leicht auf 600 Modelle. Zum umfassenden, kostenlosen Service gehören die passgenaue und dreidimensionale Planung der Küche inkl. Mess-Service vor Ort, Handwerkerpläne, die Lieferung, Montage inkl. Sanitär- und Elektro-Anschlüsse sowie die Rücknahme der Altküche. Ein Beratungstermin kann ganz einfach online vereinbart werden.

Förde-Küchen hat in Schleswig-Holstein drei Filialen: in Flensburg, Siek und Schwentinental. Pro Standort gibt es über 60 Ausstellungsküchen, die jeweils individuell gestaltet werden können. Was alles möglich ist, erklären die Berater vor Ort. Ein persönliches Gespräch, um die Funktionen und Möglichkeiten der Wunsch-Küche zu besprechen, kann online vereinbart werden, oder per Telefon und in den Filialen.

