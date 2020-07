Anzeige: Mit Gewinnspiel : Förde-Küchen feiert Geburtstag: 45 Prozent Rabatt auf Küchen und tolles Gewinnspiel im Juli

Im Juli gibt Förde-Küchen auf 45 Küchenplanungen je Filiale 45 Prozent Nachlass. Zur Feier des Tages erzählt der langjährige Mitarbeiter Gunnar Neander, wie sich Küchen und Anforderungen an diese verändert haben.

Flensburg/Siek/Schwentinental | Von der Feuerstelle bis zum offenen Wohnen war die Küche schon immer ein wichtiger Ort und Treffpunkt. Im Wandel der Zeit hat sie sich an die Bedürfnisse der Menschen angepasst und spiegelt die Gesellschaft wider. Heutzutage ist die Küche ein Ort des Kochens, Genießens und des Beieinanderseins.

Seit der Gründung 1975 ist das Unternehmen „Förde-Küchen" diese Veränderung erfolgreich mitgegangen und feiert nun seinen 45. Geburtstag.

Am Anfang standen eine Idee und viel Antrieb

Alles begann mit einer Vision des Förde-Küchen-Gründers Manfred Kania, an die zunächst keiner so richtig glauben wollte. Küchen waren klein und funktional, entsprechende Fachmärkte noch nicht etabliert. Optimistisch und ehrgeizig eröffnete Kania 1975 einen der ersten Küchenfachmärkte Deutschlands. Heute zählt Förde-Küchen zu den beliebtesten Anlaufstellen für Küchenplanungen im Norden. Sohn Lars Kania führt das Unternehmen erfolgreich in der zweiten Generation. Als Inhaber möchte er sich bei allen Wegbegleitern, Mitarbeitern und treuen Kunden bedanken:

Ohne die Unterstützung der Industriepartner, der engen Wegbegleiter und insbesondere das unermüdliche Engagement aller Mitarbeiter wäre diese Erfolgsgeschichte nicht geschrieben worden. Dafür möchte ich mich, auch im Namen meiner Familie, bei Ihnen allen herzlich bedanken! Lars Kania, Geschäftsführer Förde-Küchen

Seit Jahren kommen Kunden in die Filialen aufgrund von positiven Empfehlungen aus ihrem Umfeld. Die langjährige Erfahrung, Kompetenz und ein Rundum-Service für den Kunden sprechen für sich.

Wer noch mehr Küchen sehen und mehr über Förde-Küchen erfahren will, kann sich den neuen Katalog kostenlos auf der Website bestellen.

Früher funktional, heute Wohnraum

Inmitten modernster Küchenzeilen erzählt der langjährige Mitarbeiter Gunnar Neander in Flensburg, wie Küchen früher im Vergleich zu heute aussahen:

Im Gespräch wird schnell klar: Die eine Retro-Küche gibt es nicht, denn Design, Material und Aufteilung haben sich im Laufe der Zeit verändert. Am Herd stand damals vor allem die Frau der Familie – und zwar allein, denn das familiäre Leben hatte in dem kleinen geschlossenen Raum keinen Platz. Neander, der seit 1996 im Unternehmen arbeitet, erzählt lachend:

Ein Mann, der kocht, das gab's zu der Zeit noch nicht. Gunnar Neander, seit 1996 Mitarbeiter bei Förde-Küchen

Das habe sich verändert, seitdem Kochshows im Fernsehen populär wurden: „Heute machen Männer Kochkurse oder gehen in Elternzeit“. Und auch bei den Verkaufsgesprächen bemerkt Neander, dass die Rollenverteilung heutzutage anders ist. Früher habe der Mann erstmal gar nichts bei der Küchenplanung gesagt, bis es dann um den Preis ging. Heute sei es eher andersherum oder gleichwertig. Und noch eine Sache verrät er: „Bei einer Hausplanung wird heute oft erst die Küche ausgesucht und daraufhin dann das Haus geplant“.

Geplant wurde eine Küche damals noch per kolorierter Zeichnung, heutzutage sorgen dafür entsprechende Computerpogramme in 3D. Beratungstermine können heute online gebucht werden und regelmäßig werden Beratungsgespräche sogar über Skype geführt. Insgesamt, so Neander, war eine Küche früher Mittel zum Zweck, heute sei sie dagegen zum großen Teil Wohnraum und Lebensmittelpunkt.

Je nachdem, wie viel Geld vorhanden war, wurden auch früher Materialien wie Stein oder massives Holz verbaut. Die Regel war das aber definitiv nicht, bestätigt Neander: „Die Küchenmöbel waren mit einer Kunststoffbeschichtung, genannt Resopal, überzogen, so waren sie wasserabweisend und man konnte sie leicht abwischen“.

Farblich setzte man auf Schlichtheit: „1927 waren die Küchen zu 95 Prozent weiß, die Frankfurter Küche kam auf den Markt“, berichtet er. So sollte die Küche klinisch rein und hygienisch wirken. Erst in den 60er-Jahren wurden auffällige Farbkombinationen populär:

Holger Hollemann/ dpa

Schränke und einzelne Komponenten hatten einen Sockel untermontiert. Problemlos passten sie so wie Bausteine in jede Küche. Durch die Normierung wurde auch der Einbau von Elektrogeräten erleichtert. Das Küchen-Design gewann an Reduziertheit und Geradlinigkeit. „Die grifflose Küche“ wurde populär. Wo vorher aufgesetzte Griffe und Knöpfe an Schränken und Schubladen prankten, fanden sich hier nun elegante Griffschienen aus Edelstahl. „Das ist auch heute modern und wird gern verbaut“, erzählt Herr Neander.

Heute: Kräuterbeet, fotografierender Kühlschrank und Nachhaltigkeit

Der technische Fortschritt und experimentelles Design läuteten die Ära freistehender Küchenobjekte ein. Das hat auch der Küchenexperte Neander beobachtet:

Heutzutage ist jede zweite Küche, die wir planen, eine offene große Küche! Gunnar Neander, seit 1996 Mitarbeiter bei Förde-Küchen

Nobilia Küchen

Herr Neander zeigt die unterschiedlichen Küchen, die zum Teil mehr an ein Wohnzimmer als einen Ort zur Zubereitung von Speisen erinnern. Die Oberflächen sind mal hochglänzend, mal matt oder rustikal, hier und da gibt es leuchtende Farben oder das Design ist edel und gänzlich in Schwarz.

Er zeigt Küchen mit einem im Kochfeld integrierten Kräuterbeet, per W-Lan steuerbarem Kühlschrank oder klassisch im gemütlichen Landhausstil. Der technische Fortschritt des digitalen Zeitalters zeichnet sich deutlich ab. Ein Kühlschrank sendet beispielsweise Bilder aus seinem Inneren an das Smartphone des Eigentümers, sodass dieser entsprechend einkaufen kann. Dunstabzüge der Firma Bora, Miele oder auch Bosch sind fast unsichtbar in das Kochfeld integriert und ziehen die Fettpartikel direkt aus der Luft, sodass sich keine unangenehmen Essensgerüche verbreiten können.

Mittlerweile ist es ganz im Sinne der Nachhaltigkeit möglich, recyclebare Materialien zu verbauen, CO2 und den Stromverbrauch zu reduzieren. Förde-Küchen begleitet diese Trends und treibt sie voran. „Küchen sind heutzutage im Vergleich zu früher fest in das Wohnen und den Lebensstil integriert und sind ein Ort für Genuss und soziales Miteinander“, fasst Herr Neander zusammen.

