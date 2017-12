Sicherheit zur Jahreswende : Feuerwerkskörper: worauf man beim Einkaufen und Zünden achten sollte

vergrößern 1 von 1 Foto: Ennio Leanza 1 von 1

von Julia Gohde

erstellt am 30.Dez.2017 | 05:12 Uhr

In der Silvesternacht lassen es die Deutschen wieder krachen, dann sausen Raketen und Böller durch die Gegend. Vielerorts begeistert das Feuerwerk am Silvesterhimmel Jung und Alt. Im Jahr 2016 gaben die Bundesbürger rund 133 Millionen Euro für das Spektakel aus. Unerfreuliche Begleiterscheinung: Die Brandeinsätze der Feuerwehren im ganzen Land. In Schleswig-Holstein war es mit etwa 200 Einsätzen in der Silvesternacht von 2016 noch vergleichsweise ruhig, Hamburg etwa verzeichnete mehr als 1.000 Einsätze. Doch es geht auch ohne Schaden, wenn man gut aufpasst.

Fenster und Türen schließen, Autos in die Garage

Feuerwerkskörper haben in Innenräumen nichts zu suchen. Auch Balkon oder Terrasse sind kein geeigneter Startpunkt. Raketen und Böller können an Zäunen, Wänden oder höher gelegenen Balkons abprallen und dort großen Schaden anrichten. Außenmöbel und Dekoration geraten leicht in Brand. Auf Nummer sicher geht, wer Außenbereiche der eigenen vier Wände leerräumt, Fenster und Türen schließt und Autos, wenn möglich, in der Garage parkt. Wer zusätzlich für den Ernstfall Feuerlöscher und Löschdecke bereitgelegt hat, ist auf der sicheren Seite. Wichtig ist außerdem, dass Wasserhydranten und Feuerwehrzufahrten frei zugänglich sind.

Vorsicht vor der Nachbarschaft

Im Freien darf nicht überall geknallt werden. So ist es im Sinne des Lärmschutzes verboten, in der Nähe von Krankenhäusern und Kinder- und Seniorenheimen Feuerwerkskörper zu zünden. Um Brände zu vermeiden, gilt das gleiche für Fachwerkhäuser oder Häuser mit Reetdach. Meistens gilt: Silvester-Feuerwerk (Klasse 2) darf nur am 31. Dezember und 1. Januar gezündet werden.

CE-Prüfzeichen beachten

Feuerwerkskörper sind in ihrer Schlagkraft nicht zu unterschätzen. Deswegen dürfen Kinder im Alter von zwölf bis 18 Jahren nur Feuerwerk der Klasse 1 (Wunderkerzen, Knallfrösche usw.) verwenden, am besten unter Aufsicht. Generell sollten Silvester-Enthusiasten auf das europäische CE-Prüfzeichen achten. Die Polizei warnt jedes Jahr vor im Ausland gekauftem oder illegal importiertem Feuerwerk. Dieses entspricht oft nicht deutschen Sicherheitsstandards.

Flaschen und feuerfester Untergrund

Aber auch bei zertifiziertem Feuerwerk kommt es auf die richtige Anwendung an. Die Gebrauchsanweisungen der Hersteller geben wertvolle Tipps. Raketen sollte man am besten aus Flaschen und mit feuerfestem Untergrund mit Sicherheitsabstand zu Personen, Tieren und Gebäuden steigen lassen. Und wer auf die ganzen Vorsichtsmaßnahmen keine Lust hat, für den empfiehlt sich, das Spektakel einfach im Schutz der eigenen vier Wände bei Sekt oder Glühwein im Fernseher oder am geschlossenen Fenster zu verfolgen.