Anzeige : Einladung: SBV Flensburg informiert über die Demenz-WG

Die AWO Schleswig-Holstein und der SBV Flensburg laden zu einem Infonachmittag am 24. Mai 2019 von 15 bis 18 Uhr ein.

von shz.de

09. Mai 2019, 23:57 Uhr

Flensburg | Der eine trinkt früh um 6 Uhr den dritten Kaffee, die andere schläft gern aus. Einige sitzen abends auf der Gemeinschaftsterrasse, andere lieber für sich in ihrer Wohnung. Wer einmal in einer WG gewohnt hat, kennt diese Kombination aus Gemeinschaftsleben und Rückzugsort, Selbstbestimmung und Absprachen. Dieses Lebens- und Wohnkonzept wollen AWO und SBV künftig auch Menschen mit Demenz ermöglichen: Zwölf Appartements und zusätzliche Gemeinschaftsräume hat der SBV dafür im Erdgeschoss seines Neubaus in der Travestraße 28 vorgesehen. Dort eröffnet voraussichtlich Anfang August Flensburgs erste Demenz-WG – eine Alternative zur Pflege zuhause und einem Umzug in eine Pflegeeinrichtung.

SBV Flensburg

Ist eine Demenz-WG das Richtige für mich oder meinen Angehörigen? Die Antwort darauf ist auch Typsache. Wer aber grundsätzlich von der Idee einer Gemeinschaft mit Unterstützung überzeugt ist, hat meist weitere Fragen, zum Beispiel nach konkreten Abläufen, Kosten und Voraussetzungen. Am 24. Mai 2019 (15-18 Uhr) laden Vertreter der AWO und des SBV daher zu einem Infonachmittag ein. Veranstaltungsort sind die zukünftigen Räume der Demenz-WG in der Travestraße 28 in Flensburg.

Wie wird sich die Krankheit entwickeln? Wie wird sich mein Leben verändern? Wie lange ist ein selbstbestimmtes Leben möglich? Zumindest auf die letzte Frage geben AWO und SBV mit der Demenz-WG eine klare Antwort: Die Bewohnerinnen und Bewohner sollen so selbstbestimmt leben, wie sie es können und das so lange, wie möglich – integriert in Wohngemeinschaft, Wohnhaus und Quartier. Fruerlund bietet dafür mit guter Nahversorgung und Verkehrsanbindung sowie einer gewachsenen Nachbarschaft beste Voraussetzungen.

Die wichtigsten Infos auf einen Blick

Insgesamt steht der Demenz-WG eine Wohnfläche von rund 500 m² zur Verfügung.

Die Appartements sind zwischen 20 und 26 m² groß, fast alle ausgestattet mit Bad und Terrasse sowie Telefon-, Internet- und TV-Anschluss.

Außerdem gibt es einen Küchen- und Wohnbereich, Abstellräume sowie ein Gäste-WC in der barrierearmen Anlage mit Gemeinschaftsterrasse und -garten.

Um die besonderen Bedürfnisse von Menschen mit Demenz berücksichtigen zu können, hat sich der SBV von Experten beraten lassen. So wird etwa ein spezielles Lichtkonzept umgesetzt.

Hand in Hand für ein selbstbestimmtes Leben

Die fachlich kompetenten Betreuungskräfte der ambulanten Pflege der AWO sind täglich 24 Stunden vor Ort und verstehen sich als „Gäste“: Sie bieten dort Unterstützung, wo sie benötigt wird und machen Strukturangebote für den Alltag. Wer über die Betreuung hinaus Pflegeleistungen benötigt, kann diese ebenfalls durch die AWO in der Demenz-WG erhalten – aber auch eine Beauftragung anderer Anbieter ist möglich.

Die Selbstbestimmung der Einzelnen und der Gemeinschaft gilt auch in Bezug auf die vertragliche Basis: Zwar ist die Kombination von Betreuungs- und Mietvertrag für diese Wohnform verpflichtend, beide werden jedoch mit SBV und AWO separat abgeschlossen. Die weiteren Grundlagen für das Zusammenleben in der Demenz-WG regelt dann die Mieter- und Angehörigenversammlung. Das Motto „Hand in Hand für ein möglichst selbstbestimmtes Wohnen und Leben“ gilt für alle, von Bewohnern und Angehörigen über SBV und AWO sowie externe Pflegedienstleister bis zu ehrenamtlichen Unterstützern.

Die Veranstaltung auf einen Blick