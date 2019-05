Anzeige : Den passenden Kredit finden: So klappt es mit der Baufinanzierung

Wenn ein Kredit für eine Baufinanzierung benötigt wird, hilft er als Vermittler weiter: Sven Bargstädt, Spezialist für Baufinanzierung und Ratenkredit vom Finanzdienstleister Dr. Klein.

von Julia Gohde

13. Mai 2019, 23:57 Uhr

Büdelsdorf | Wenn die Hausbank den Kopf schüttelt, sucht er eine Lösung: Seit mehr als 15 Jahren unterstützt Sven Bargstädt vom Finanzdienstleister Dr. Klein Privatkunden bei ihrer Baufinanzierung. Sein Auftrag: Die beste Finanzierung finden mit den günstigsten Konditionen. Dabei agiert Sven Bargstädt bankenneutral und berät seine Kunden vom ersten bis zum letzten Schritt in der Frage, wie sie ihre Immobilie finanzieren können. Der Experte im Interview.

shz: Herr Bargstädt, warum kommen Kunden, die einen Kredit aufnehmen wollen, zu Ihnen? Sie könnten ja auch direkt zu ihrer Bank gehen.

Sven Bargstädt: Kunden kommen aus verschiedenen Gründen zu uns. Zum Beispiel wollen sie ein Haus bauen, kaufen oder modernisieren. Wie bei allen größeren Anschaffungen lohnt es sich insbesondere bei den eigenen vier Wänden, die Preise und Zinssätze verschiedener Banken zu vergleichen, denn hier liegt das höchste Sparpotenzial. Wir bei Dr. Klein nehmen dem Kunden diese Wege von Bank zu Bank ab. Wir beraten ihn und vergleichen die Angebote der Banken tagesaktuell. Außerdem können wir dem Kunden verschiedene Lösungen präsentieren. Eine einzelne Bank bietet nur ihre eigenen Produkte an – wir dagegen können aus Angeboten von mehreren hundert Partnern wählen.

Was bedeutet das konkret?

Zum einen gibt es immer Preisunterschiede zwischen den einzelnen Kreditgebern. Wir haben sie übersichtlich nebeneinander auf unserem Bildschirm und können schnell sehen, welches die günstigsten Angebote sind. Andererseits zahlt sich die große Auswahlmöglichkeit auch bei der Individualität des Darlehens aus. Denn ein Baufinanzierungsdarlehen hat viele unterschiedliche Aspekte. Zum Beispiel ob die Zinsbindung zehn Jahre, 20, 25 oder 30 gilt und wann das gesamte Darlehen zurückgezahlt sein soll. Manche Kunden möchten die Tilgung erst einmal niedrig halten, andere von Anfang an sehr hoch setzen, damit das Haus nach zehn Jahren abbezahlt ist. Wieder andere wünschen sich die Flexibilität, eine Sondertilgung leisten können, wenn zum Beispiel durch eine Erbschaft plötzlich Geld zur Verfügung steht. Das sind alles Punkte, die wir bei der Auswahl der Bank berücksichtigen können und individuell auf den Kunden zuschneiden.

Dr. Klein / André Leisner

Wie läuft so eine Beratung ab?

Die meisten Kunden kommen mit einem konkreten Vorhaben zu uns. Wir beraten einen Kunden aber auch noch einen Schritt früher zu seinen generellen finanziellen Möglichkeiten. Wir analysieren seinen Bedarf, seine Pläne und Wünsche. Daraufhin erstellen wir ihm ein Konzept. Wichtig dabei: Wir versuchen aber auch nicht, mit Biegen und Brechen unbedingt einen Kredit zu vermitteln, wenn es gerade nicht passt, sondern sagen dem Kunden auch, wenn es vielleicht kein günstiger Zeitpunkt für eine Kreditaufnahme ist. Das ist unser Selbstverständnis einer seriösen Beratung. Dann sagen wir dem Kunden auch Du, das passt momentan leider nicht. Entweder ist dein Einkommen zu gering oder deine Vorstellung vom Haus zu groß. Zaubern können wir natürlich auch nicht, aber wir haben eine Menge an Möglichkeiten.

Wie sehen Ihre Möglichkeiten aus?

Wir fragen nicht nur eine Bank an, sondern haben rund 400 Institute zur Auswahl. Dann sind die Erfolgsaussichten natürlich größer, dass wir den Wünschen des Kunden entsprechen können. Das heißt, falls seine Bank nein gesagt hat, sagt vielleicht eine andere ja. Unsere Beratung hilft dem Kunden außerdem, seine finanziellen Möglichkeiten besser einzuschätzen. Vielleicht ist mehr drin, als er selbst gedacht hat. Und last but not least: Wir prüfen auch, ob Förderungen in Frage kommen.

Dr. Klein / Boris Wittgrefe

Wie geht es weiter, wenn der Kunde sich nun für einen Angebot entschieden hat?

Dann stellen wir alle nötigen Unterlagen zusammen, sprich die persönlichen Unterlagen des Kunden wie Einkommens- und Eigenkapitalnachweise sowie die Unterlagen zum Objekt. Dazu zählen zum Beispiel bautechnische Unterlagen und Exposés. Diese Unterlagen schicken wir an den ausgewählten Bankpartner. Der prüft diese und sagt in der Regel das Darlehen zu. Dann bekommt der Kunde die Darlehensverträge, die wir noch einmal genau mit ihm durchgehen. Dabei erklären wir auch das Kleingedruckte, das viele Kunden nicht unbedingt verstehen. Wir besprechen den weiteren Ablauf bis zur schlussendlichen Auszahlung. Den Darlehensvertrag schließt der Kunde zwar mit der Bank ab, wir aber sind jederzeit der erste Ansprechpartner.

Wir begleiten den Kunden von A bis Z, das ist uns wichtig. Sven Bargstedt, Spezialist für Baufinanzierung und Ratenkredit bei Dr. Klein, Büdelsdorf.

Wenn der Kunde Fragen hat, kann er uns auch nach Vertragsabschluss noch anrufen und ist mit seinem Anliegen immer willkommen. Der Kunde soll sich auf sein Bauvorhaben konzentrieren können und alles, was mit Finanzen zu tun hat, an uns abgeben können. Wir nehmen ihm auch die Kommunikation mit der Bank ab, wenn er das möchte. Wir bleiben also während der gesamten Zeit an der Seite des Kunden.

Warum können Sie so gute Konditionen anbieten?

Dr. Klein gibt es schon seit 1954. Wir sind schon seit langen Jahren in guten Geschäftsbeziehungen zu unseren Bankpartnern, die uns als verlässlichen und seriösen Partner zu schätzen wissen. Die Banken wissen, dass die Anträge, die wir für unsere Kunden erstellen, von uns sehr gut vorbereitet werden und die Banken darum wenig Arbeit mit uns haben. Des Weiteren sind wir bundesweit einer der größten Vermittler von Baufinanzierungen. Das wiederum vergüten die Banken uns über finanzielle Vorteile, die wir direkt an unsere Kunden weitergeben.

Und mit welchen Finanz- und Versicherungsunternehmen arbeiten sie zusammen?

Von den großen überregionalen Bank und Bausparkassen über Versicherungsgesellschaften, die Baufinanzierungsprodukte anbieten, bis hin zu den kleinen regionalen Instituten ist alles dabei. Dabei setzen wir ausschließlich auf deutsche Institute, nicht auf internationale Banken.

Über Dr. Klein Dr. Klein ist einer der größten Finanzdienstleister Deutschlands und das größte Franchise-System in dieser Branche. Das Unternehmen ist seit über 65 Jahren am Markt etabliert. Dr. Klein berät Privatpersonen und vermittelt ihnen Finanzprodukte in den Bereichen Baufinanzierung, Ratenkredit, Versicherung und Geldanlage. Der Schwerpunkt liegt auf Baufinanzierungen. Als Vermittler von Darlehen kann Dr. Klein auf Produkte von rund 400 Bankpartnern zurückgreifen. Die Berater helfen ihren Kunden, einen Überblick über dieses komplexe Thema zu erhalten, unterstützen bei der Erstellung von Finanzierungslösungen und wägen verschiedene Alternativen gegeneinander ab. So finden sie genau die Lösung, die zum Kunden und seiner Lebenssituation passt. Das Ziel von Dr. Klein ist, jedem Kunden auf dem für ihn besten Weg das für ihn beste Produkt anzubieten. Hierzu können Interessenten zwischen verschiedenen Kontaktmöglichkeiten wählen: von der Information und Anfrage per Internet über einen telefonischen Beratungstermin bis zu einem persönlichen Gespräch vor Ort.

Dafür steht Dr. Klein Finanzen sind seit über 65 Jahren das Spezialgebiet von Dr. Klein. Dabei prägt die Haltung des Firmengründers und Namensgebers Dr. Kurt Klein die Unternehmenskultur bis heute: Im Fokus steht der Kunde sowie die vertrauensvolle und faire Beratung auf Augenhöhe. Das Ziel jedes einzelnen Mitarbeiters bei Dr. Klein ist die Vermittlung der Finanzierungslösung in den Bereichen Baufinanzierung, Ratenkredit, Versicherung und Geldanlage, die im individuellen Fall am besten passt.

