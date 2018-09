Haushaltstipp : Daunenstücke mit Tennisball in den Trockner geben

Daunenjacken muss man nicht immer in die Textilreinigung geben. Einige von ihnen lassen sich auch zu Hause waschen. Damit die Daunen dabei nicht verklumpen, verwendet man am besten einen Tennisball.

von dpa

24. September 2018, 11:25 Uhr

Wer Jacken mit Daunenfüllung waschen möchte, braucht einen Trockner und ein paar Tennisbälle. Sonst verklumpen die Federn, und ihre besondere Wärmewirkung geht verloren.

Der Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel rät, die Daunenstücke mit einem dafür geeigneten Waschmittel bei maximal 40 Grad im Fein- oder Schonwaschgang in eine Waschtrommel zu geben, die mindestens sechs Kilogramm trockene Wäsche fasst. Dazu kommen zwei bis vier saubere Tennisbälle stecken. Sie verstärken die Reinigungswirkung. Diese Ladung sollte keine andere Wäsche enthalten. Am Ende zweimal den Schleudergang laufen lassen, da Daunen ein Vielfaches ihres Eigengewichts an Wasser aufnehmen können.

Anschließend die Daunenjacke in einen ebenfalls möglichst großen Trockner geben, gemeinsam mit wieder zwei bis vier Tennisbällen. Sie wirbeln hier die Wäsche zusätzlich durch, was die Daunen lockert.

Jedes Kleidungsstück sollte einzeln bei hoher Temperatur - maximal jedoch 100 Grad - über 60 Minuten in den Trockner. Dann die Jacke ebenfalls mindestens eine Stunde auskühlen lassen und gelegentlich aufschütteln. Nun folgt der zweite Trockengang. Anschließend dem Kleidungsstück erneut Zeit zum Auskühlen geben. Gegebenenfalls einen dritten Trockengang dranhängen.