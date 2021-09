Anzeige : Gewinnspiel: Fachhandel Dähmlow verlost eine Flatrate für Berufskleidung

Bis zu 200 Euro pro Monat: Wer Glück hat, gewinnt beim Fachhandel Dähmlow in Neumünster für seinen Betrieb eine Jahres-Flatrate für Arbeitskleidung inkl. Logo-Bestickung

von Julia Gohde

01. Oktober 2021, 00:00 Uhr

Neumünster | Wer handwerklich zu tun hat und in Neumünster oder Umgebung lebt, kommt an Dähmlow nicht vorbei. Der Fachhandel für Eisen- und Stahlwaren ist für Hobby-Bastler, Profi-Handwerker und Unternehmen aus der Region eine zentrale Anlaufstelle. Geschäftsführer Olaf Dähmlow hat nach dem beliebten Gewinnspiel im Jahr 2019, als er eine Werkzeug-Flatrate verloste, wieder eine Überraschung: Auch in diesem Jahr verlost er einen großzügigen Preis. Dieses Mal für Unternehmen bzw. ihre Angestellten: Wer Glück hat, gewinnt eine Flatrate für Berufskleidung für den Betrieb, in dem er oder sie arbeitet. Zwölf Monate lang darf dieser Betrieb dann für jeweils 200 Euro im Monat Berufskleidung aussuchen und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter damit ausstatten. Das bedeutet einen Gesamtwert von 2.400 Euro.

„Unsere eigenen Angestellten tragen Berufskleidung vom Hersteller Mascot. Und von dieser Firma verlosen wir auch die Produkt-Flatrate, also zum Beispiel jeden Monat Arbeitsschutz wie Sicherheitsschuhe, Hand-, Augen- und Gehörschutz oder auch Helme und Zunftbekleidung für Zimmermänner, Tischler, Fliesenleger und viele andere“, erklärt Olaf Dähmlow. Er leitet das Familienunternehmen Dähmlow in fünfter Generation. 200 Euro monatlich stehen dem Gewinner-Unternehmmen für die Angestellten zur Verfügung. Und: Die Bestickung von Kleidung mit dem Firmenlogo ist inklusive.

Dähmlow

Über die Firma Dähmlow

Schon seit fünf Generationen versorgt das Familienunternehmen Handwerker und Baufirmen mit Eisen- und Stahlwaren jeder Größenordnung. Dähmlow ist Fachhändler für Profi-Werkzeug und Zubehör. Auf Lager sind mehr als 20.000 Artikel – von der kleinsten Schraube bis zum großen Stahlträger. Das Sortiment ist riesig und reicht von A wie Arbeitsschutzkleidung bis Z wie Zäune. Herzstück der Firma ist das Stahllager. Hier gibt es alles aus Stahl, was man sich vorstellen kann: kleine Rundeisen, riesige Stahlträger, Stahlplatten, Bleche, und und und. Das Spektrum ist groß.

Wer sich die Chance auf die Flatrate im Gesamtwert von bis zu 2.400 Euro sichern möchte, muss dafür einfach das unten stehende Formular ausfüllen. Die Teilnahme ist vom 1. Oktober bis zum 29. Oktober 2021 um 23:59 Uhr möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnehmen können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über 18 Jahre, die für ihren Betrieb die Flatrate für Berufskleidung gewinnen wollen. Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist es erforderlich, dass die Teilnehmenden ihre Kontaktdaten im folgenden Formular hinterlassen. Die Teilnehmer erklären sich durch ihre Registrierung mit der Veröffentlichung ihres Namens im Gewinnfall einverstanden. Alle Details der Teilnahmebedingungen finden Sie hier.

Fr. Dähmlow GmbH & Co KG Inhaber Olaf Dähmlow

Friedrich-Wöhler-Straße 39

24536 Neumünster Telefon: 04321/569-0

E-Mail: info@daehmlow.de



Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 7 bis 17 Uhr

Web: dähmlow.de

