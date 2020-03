Anzeige: HAMANN ARCHITEKTEN : Bundesweit Bauprojekte planen: Flensburger Architekturbüro sucht kreative Kollegen

Reimer Hamann und Martin Seebe unterstützen Bauvorhaben, die unterschiedlicher nicht sein können: Vom Wohnhaus bis zur Biogasanlage ist alles dabei. Gesucht wird primär ein Bauzeichner.

Flensburg | Das Büro wirkt bei unterschiedlichsten Bauvorhaben in Schleswig-Holstein und in anderen Bundesländern mit und sucht nun Unterstützung.

Neben der Planung von Einfamilienhäusern und gewerblichen Gebäuden erstellt das Flensburger Büro auch bau- und immissionsschutzrechtliche Antragsunterlagen beispielsweise für Biogas- und Tierhaltungsanlagen. Dabei profitiert Architekt und Geschäftsführer Reimer Hamann von seiner langjährigen Tätigkeit in der Bauverwaltung.

Mit der großen Bandbreite an Kompetenzen, der hohen Flexibilität und dem fachspezifischen Wissen ist das Flensburger Architekturbüro außergewöhnlich. Reimer Hamann:

Viele Architekturbüros spezialisieren sich. Wir sind Generalisten. Reimer Hamann, Architekt und Geschäftsführer bei HAMANN ARCHITEKTEN

Projekte betreuen von A bis Z – flexibler Kreativkopf gesucht

Um die Vielzahl an aktuellen Projekten weiterhin so erfolgreich zu bewältigen, suchen Hamann und Seebe mindestens eine/n Kollegen/Kollegin, die oder der motiviert den freien Platz am Schreibtisch gegenüber in Beschlag nimmt:

Wir suchen jemanden, der kreativ, flexibel, bodenständig und zuverlässig ist. Reimer Hamann, Architekt und Geschäftsführer bei HAMANN ARCHITEKTEN

Zu den Aufgaben gehört auch die zeichnerische Übersetzung von technischen und anderen Vorschriften. Dazu wären zum Beispiel Grundkenntnisse der Landesbauordnung Schleswig-Holsteins hilfreich.

HAMANN ARCHITEKTEN

Der direkte Draht zum Bauherren ist Teil des täglichen Geschäfts: Stehen neue Projekte an, müssen die örtlichen Gegebenheiten erst einmal genauer unter die Lupe genommen und besprochen werden. Martin Seebe und Reimer Hamann übernehmen auch die Bauunterhaltung von Gebäuden: Sie unterstützen, wenn an Bestandsgebäuden Anbauten, Reparaturen oder andere bauliche Veränderungen erfolgen sollen.

Wer eine Berufausbildung zum/zur Bauzeichner/in oder Bautechniker/in hat oder Ingenieur/in für die Fachrichtung Architektur ist, könnte schon bald mit von der Partie sein. Laut Reimer Hamann ist große Erfahrung nicht von erster Priorität, stattdessen gibt es viel Raum zur persönlichen Weiterentwicklung: „Wichtig ist, dass jemand motiviert ist und Freude an der Arbeit hat“, so Reimer Hamann.

Kollegiales Miteinander und Büroplatz in Sichtweite

Kein Tag sieht in dem kleinen lichtdurchfluteten Büro aus wie der andere:

Durch die Unterschiedlichkeit der gleichzeitig zu betreuenden Projekte ergeben sich nahezu täglich neue und spannende Herausforderungen. Reimer Hamann, Architekt und Geschäftsführer bei HAMANN ARCHITEKTEN

Kurzer Schnack auf dem Gang mit der Firma nebenan

Kaffee kochen sich die beiden in einer Gemeinschaftsküche, die sie sich mit drei anderen kleinen Unternehmen teilen. Platz für eine ruhige Pause ist dort genauso, wie für einen kurzen Schnack auf dem Gang.

Ein Teil des Mobiliars hat Reimer Hamann übrigens selbst entworfen. Schließlich hat er vor seinem Studium zum Architekten noch eine Ausbildung zum Tischler absolviert:

Die Möbel sind schlicht, klar und hochwertig. Das ist bei unserer Arbeit immer wichtig. Reimer Hamann, Architekt und Geschäftsführer bei HAMANN ARCHITEKTEN

Selbstvertrauen und Erfahrung mit spannenden Projekten sammeln

„Es kann ja sein, dass jemand eine Ausbildung gemacht hat, aber noch ein wenig das nötige Selbstvertrauen oder die Berufserfahrung fehlt“, sagt Reimer Hamann. „Wir möchten den neuen Mitarbeitern die Möglichkeit geben, sich weiterzuentwickeln und mit den Aufgaben zu wachsen.“