Anzeige: Bauzentrum Lüchau : Baustoffe und Beratung für Haus und Garten vom Profi: „Wir nehmen uns die Zeit gerne!“

Hamburg | Bei einem Blick auf das Angebot des Bauzentrums Lüchau kommt schnell die Frage auf: Was bietet der Baustoffhandel eigentlich nicht, wenn es um Bauprojekte rund um Haus oder Garten geht? Vom digitalen Wohnraum-Konfigurator über Mietgeräte und reguläre Baustoffe bis hin zu Beton zum Selberzapfen und Unterstützung bei Lieferung und Montage – hier erhalten Heimwerker und Profis alles in einem Rutsch.

Kommunikationsstark auf allen Ebenen

Kompetente Beratung von erfahrenen Mitarbeitern, die schon lange im Betrieb sind und die sich Zeit für ihre Kunden nehmen, das ist die besondere Stärke des Fachmarktes. So lautet die Erfolgsformel ganz einfach: Zufriedene Kunden bedeuten Qualität. Somit ist eine hohe Kundenzufriedenheit das Maß, an dem sich das Team vom Bauzentrum Lüchau täglich misst. Und damit das auch so bleibt und die Mitarbeiter auch bei den neuesten Trends und Techniken immer auf dem aktuellen Stand sind, bilden sie sich regelmäßig in internen Schulungen und Weiterbildungen fort.

Und wo wird beraten? Auch das können sich die Kunden aussuchen. Denn nicht nur auf der Verkaufsfläche an den sieben Standorten rund um Hamburg, sondern auch beim Kunden direkt zuhause oder unkompliziert per Whatsapp stehen die Experten ihren Kunden zur Verfügung. Wer also gerade mitten im Geschehen seines Bauprojekts steckt und spontan feststellt, dass ihm noch drei Holzplanken und ein paar Steinplatten für den Garten fehlen, der kann seine Anfrage einfach ins Handy tippen und erhält dann bequem eine Antwort. Wer weniger spontan und dafür planvoller agiert, vereinbart am besten einen Termin und lässt sich vom Experten bei einer Tasse Kaffe individuell beraten. Mit Fragen löchern ist dann nicht nur erlaubt, sondern erwünscht.

Schon gewusst? An den Standorten Wedel und Elmshorn ist am Sonntag von 13 bis 17 Uhr Schautag. Das Team vom Bauzentrum Lüchau weiß eben, dass echte Bauprojekte auch vor Wochenenden keinen Halt machen. Mit einer winzigen Ausnahme: An Feiertagen ist auch sonntags geschlossen. Irgendwann müssen die Füße ja auch mal hoch.

Digitale Raumplanung oder Bodenanalyse per Marmeladenglas

Größere Raumplanungen führen die erfahrenen Mitarbeiter mit einer digitalen Visualisierung per Bildschirm durch – nach Lust und Laune können hier per Mausklick Wandfarbe und Art des Boden angepasst werden, bevor es dann ernst wird. Ob also Parkett, Laminat, Kork oder Massivholzdielen – Kunden wählen aus über 700 Mustern. Der langjährige Mitarbeiter Gunnar Strohkark zeigt die digitale Stilberatung am Bildschirm:

Welcher Boden welche Atmosphäre schafft, kann direkt vor Ort erlebt werden. So finden Kunden beispielsweise eine Bodenbelagausstellung in Wedel, Elmshorn oder Uetersen. Zusätzlich gibt es noch spezielle Ausstellungen für Türen und Fenster, Fliesen und Sanitär oder Garten- und Landschaftsbau. Sascha Sell ist im Bauzentrum Lüchau für die etwa 1000 unterschiedlichen Böden zuständig. Gerade hier kommen die Experten gern auch zu ihren Kunden nach Hause und beraten direkt vor Ort, erzählt er:

Inspiration für die ideale Abstimmung gibt's digital oder analog: Den aktuellen Katalog mit den neuesten Wohntrends gibt es online hier oder zum Abholen an allen Standorten. Gerne kommen auch hier die Mitarbeiter zu ihren Kunden in die eigenen vier Wände und beraten direkt vor Ort. Dabei messen sie auch noch gleich noch die Rahmenbedingungen aus. Und wer schon genau weiß, was er oder sie will, bekommt die Lieblingsfarbe unkompliziert und schnell angemischt. Dann heißt es nur noch: Auf die Leiter, fertig, los!

Der Garten soll eine grüne Oase werden? Wer will, kann mit einem Marmeladenglas Gartenerde zu einer der Filialen kommen und die Bodenprobe kostenlos und in nur wenigen Minuten auf pH-Wert, Nährstoffe oder auch mögliche Mängel analysieren lassen. Die Analyse gibt schnell Aufschluss über die für den Standort geeigneten Pflanzen oder auch die eventuelle Notwendigkeit für Zusatzprodukte wie Dünger oder Rindenmulch.

Kostenlose Lieferung und Montage

Auch organisatorisch haben die Lürchauer ganz schön was auf dem Kasten: Denn die Baustoffe kommen von ganz allein auf die Baustelle. Oder zumindest fühlt es sich so an – denn durch die gut vernetzten Standorte, kann das Bauzentrum Lüchau innerhalb von 24 Stunden auf das Lager zugreifen. Somit muss niemand lange warten. Gegen eine geringe Pauschale sorgt dann ein Lkw aus der Fahrzeugflotte dafür, dass die Baustoffe rechtzeitig und wie von Zauberhand am Ort des Geschehens sind.

Handwerkerservice und Montage

Heimwerker-König oder -Königin zu sein ist zwar ein ambitioniertes Ziel, dennoch braucht man manchmal auch einfach einen Experten. Gerne vermittelt das Bauzentrum Lüchau deshalb zuverlässige Handwerker aus seinem Netzwerk, die sich jeder fachlichen Herausforderung annehmen. So übernimmt das Team vom Bauzentrum Lüchau die Montage von zum Beispiel Carports, Zäunen oder auch Rollos.

DIY-Tipps per Video

Wissen ist Macht. Wer beispielsweise Nachhilfe zum Thema „Fliesen verlegen“, „Gartenteich planen“ oder dem anstehenden „Fassadenanstrich“ braucht, findet auf der Internetseite des Bauzentrums entsprechende Video-Tutorials.

Nummer hinterlassen und Expertenrat einholen

