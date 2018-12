Anzeige : Bauprojekte für Stadt und Land: Schoof Immobilien setzt auf Erfahrung und Innovation

Schoof Immobilien steht für kompetente Beratung durch jahrelange Erfahrung. Aktuell plant das Familienunternehmen mehrere Bauprojekte in Itzehoe und Hamburg bzw. setzt diese bereits um.

17. Dezember 2018

Itzehoe | Schon 1968 gründete Peter Schoof eine Bauunternehmung. Ab Anfang der 2000er Jahre sind die Söhne Dietmar, Diplom Bauingenieur, und Jürgen-Reimer Schoof, Diplom Kaufmann, eingetreten und leiten das Unternehmen heute in der zweiten Generation.

Das Dienstleistungsangebot der Firma Schoof Immobilien ist vielseitig und umfasst neben der Vermittlung von Kauf- und Mietobjekten die Zinshaus- und WEG-Verwaltung. „Durch die langjährige Tätigkeit ist ein umfangreicher Kundenstamm vorhanden, für den wir immer auf der Suche nach neuen Vermittlungsobjekten sind“, so Jürgen-Reimer Schoof. Weiterhin bietet das Unternehmen die Wertermittlung von Gebäuden und Grundstücken an. Birte Baiker, Diplom Sachverständige (DIA), erstellt auf Wunsch Marktwerteinschätzungen und Kurz- oder Vollgutachten für den Kunden. Zudem nimmt die Projektentwicklung von Neubauvorhaben in den letzten Jahren wieder einen größeren Raum ein.

Das Familienunternehmen Schoof Immobilien umfasst ein großes Spektrum an Dienstleistungen: Verkauf und Vermietung von Wohnungen, Häusern und Gewerbeimmobilien

Immobilienwertermittlung

Haus- und Grundstücksverwaltung (derzeit werden ca. 1.500 Wohn- und Gewerbeeinheiten betreut)

Sanierung, Renovierung und Neubau

Aktuelle Bauprojekte in Itzehoe und Hamburg

Momentan befinden sich mehrere Bauprojekte in Itzehoe und Hamburg im Bau oder in Planung. In Hamburg geht derzeit der Neubau von Eigentumswohnungen am Niendorfer Gehege voran. Die Wohnungen erhalten einen Aufzug und moderne Haustechnik, wie auch beim Projekt „Wohnen am Prinzesshofpark“ in Itzehoe. Dass ein langer Zeitraum von der Planung bis zur Realisierung eines solchen Bauvorhabens vergehen kann, zeigt, dass bereits in 2009 von der Firma Schoof das erste Grundstück in der Feldschmiede für dieses Projekt angekauft wurde. Das Ensemble mit 25 Eigentumswohnungen von 56 bis 134 Quadratmetern wird barrierefrei, mit Balkon/Terrasse in Südausrichtung, Aufzug, Keller und Tiefgarage errichtet.

Schoof Immobilien

„Die neuen Gebäude können auch ein Impuls für die Itzehoer Innenstadt sein, denn das Wohnen in der Innenstadt wird in Zukunft ein immer größeres Thema werden“, ist sich Jürgen-Reimer Schoof sicher. Der Gebäudekomplex zieht sich die Brookstraße direkt am Prinzesshofpark entlang. „Es handelt sich hier um seniorenfreundliches Wohnen, zentral in der Innenstadt und dennoch ruhig gelegen, mit Bezug zum Grün der Parkanlage“, erklärt Jürgen-Reimer Schoof weiter. Die Wohnungen verfügen über eine gehobene Ausstattung, dazu gehören Holzdielenböden mit Fußbodenheizung, dreifachverglaste Fenster und Außenrollladen an Süd- und Ostseite. Die Wege sind kurz, das medizinische Versorgungszentrum (MVZ), ZOB und Bahnhof sowie das Theater und die Fußgängerzone befinden sich in unmittelbarer Nähe.

Weiterhin entstehen zwei Ladenflächen an der Feldschmiede. Die größere der beiden wird das Immobilienbüro, nach fast 40 Jahren in der Feldschmiede 51, selbst beziehen. Das gesamte Team freut sich auf den Umzug in die modernen und zeitgemäßen Räume. Hier bietet sich auch die Möglichkeit, die Immobilienangebote kundenfreundlich in Schaufenstern zu präsentieren. Dazu gehört außerdem ein ebenerdiger Zugang von der Fußgängerzone aus. Der Umzug ist für das kommende Frühjahr geplant.

„Wir wollen unseren zum Teil langjährigen Mitarbeitern einen modernen Arbeitsplatz bieten“, sagt Dietmar Schoof. „Bei uns wird auf eine gute Ausbildung und Weiterqualifizierungen Wert gelegt. Das wird in der heutigen Zeit immer wichtiger.“ Die Immobilienfirma bildet selber aus und unterhält zwei weitere Büros in Kiel. Die zweite Ladenfläche umfasst 150 Quadratmeter und sucht noch einen Nutzer. Die Fläche wird nach den individuellen Wünschen des neuen Mieters ausgebaut.„Die Fertigstellung der Wohnungen ist für den Sommer 2019 geplant. Wir freuen uns sehr über die positive Resonanz, die Nachfrage ist groß und es stehen derzeit nur noch wenige Wohnungen zum Verkauf“, sagt Jürgen-Reimer Schoof.

