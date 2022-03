Grundstückskauf : Baugrund: Zuwegerecht vor Vertragsschluss genau prüfen

Ihr Baugrund ist nicht direkt an eine öffentliche Straße angebunden? Dann sollten Sie unbedingt kontrollieren, welche Wegerechte im Grundbuch verankert sind. Im Nachgang kann es sonst unbequem werden.

Besonders in dicht besiedelten Gebieten ist es üblich, Grundstücke zu teilen und in zweiter Reihe zu bebauen. Doch bevor man so ein Grundstück kauft, sollte man unbedingt prüfen, ob das Wegerecht über das Nachbargrundstück gesichert ist. Das rät der Verband Privater Bauherren (VPB) in Berlin. Eigentümerinnen und Eigentümer sollten sich keineswegs darau...

