Anzeige: AB-Haus GmbH : Bauen und Sanieren in Eckernförde: Bei AB-Haus bekommen Kunden alles aus einer Hand

AB-Haus und CSG Massivbau sind als Bauträger und Bauunternehmen Experten für Neubauten, aber auch für Sanierungs- und Anbauprojekte von klein bis groß.

von Caroline Lorenz

22. April 2022, 00:01 Uhr

Wenn man in das Eigenheim zieht, soll möglichst alles stimmen: Wer nicht selbst bauen möchte, lässt vielleicht einen Altbau sanieren und neue Fenster einbauen, das Dach neu eindecken oder einen Anbau oder ein Carport anbauen. Für solcherlei Bauprojekte gibt es in Eckernförde in der AB-Haus GmbH einen kompetenten Partner.

Seit einem Vierteljahrhundert realisiert die Firma AB-Haus als Bauträger Neubau-Projekte. Doch nicht nur das: Auch wer Sanierungen, Anbauten oder einzelne Handwerks-Arbeiten wie etwa eine neue Gartenmauer an seiner Immobilie durchführen lassen möchte, ist bei AB-Haus an der richtigen Adresse. „Durch die Kooperation mit dem Bauunternehmen CSG Massivbau aus Bollingstedt können wir unseren Kunden eine tolle Bandbreite an Leistungen anbieten“, erzählt Sebastian Carstensen-Lilienthal, Geschäftsführer von AB-Haus. Bereits seit 2005 ist er Inhaber von CSG Massivbau und übernahm im Jahr 2020 auch die Bauträger-Firma aus Eckernförde, mit der er zu diesem Zeitpunkt bereits seit 12 Jahren kooperiert hatte.

Durch die enge Zusammenarbeit werden sämtliche Handwerker-Leistungen am Rohbau, also Maurer-, Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten, durch eigene Handwerker ausgeführt. „So können wir nicht nur das schlüsselfertige Haus bauen, sondern auch verschiedenste individuelle Projekte umsetzen, bei denen unsere Kunden Handwerker brauchen,“ erklärt der Maurer und Betonbaumeister. Die Verzahnung der beiden Unternehmen erweitert auch den Tätigkeitsbereich: So können Kunden aus Eckernförde und Umgebung auch von den handwerklichen Kompetenzen von CSG Massivbau profitieren und anders herum.

Irgendwann einmal im Eigenheim zu stehen, das man von Grund auf nach den eigenen Wünschen und Vorstellungen entworfen, gebaut und eingerichtet hat – das gehört für viele Deutsche zu den festen Bestandteilen ihrer Pläne und Ziele. Doch die steigenden Preise für Grundstücke und Baumaterialien lassen diesen Traum inzwischen allzu oft in scheinbar unerreichbare Ferne rücken. Eine bislang gerade in ländlicheren Regionen noch wenig verbreitete Wohnform könnte daher nach Einschätzung von Sebastian Carstensen-Lilienthal in naher Zukunft wesentlich beliebter werden, nämlich die Doppelhaushälfte.

Wenn sich zum Beispiel zwei Familien zusammentun, sich ein Grundstück kaufen und dort gemeinsam ein Haus drauf bauen, ist das für viele eine realistischere Option. Da haben wir allein in den letzten Monaten drei Kunden gehabt, die ihr Projekt Eigenheim so gestaltet haben. Sebastian Carstensen-Lilienthal, Geschäftsführer der AB-Haus GmbH

Die Vorteile sind offensichtlich: Grundstücks-, Anschluss- und Baukosten werden bei dieser Immobilienform zwischen zwei Bauherren geteilt, sodass diese für den einzelnen wesentlich weniger ins Gewicht fallen. Auch wenn man Interesse am Bau einer Doppelhaushälfte hat, aber niemanden im Bekanntenkreis, der sich dafür auch interessiert, können die Experten von AB-Haus behilflich sein und vermitteln: „Das haben wir gerade erst gemacht: Es kam ein Kunde bei uns an der sagte, ich möchte gern ein Doppelhaus bauen, haben Sie nicht jemanden für die zweite Hälfte? Da haben wir dann auch erfolgreich vermittelt, sodass das Bauprojekt jetzt in den Startlöchern steht.“

Auch in Zeiten, in denen die Preisentwicklung für Baumaterialien kaum vorhersehbar ist, gibt die Firma AB-Haus eine Festpreis-Garantie für die gesamte Planungs- und Bauzeit. „Für unsere Kunden ist es natürlich sehr wichtig zu wissen, wie viel sie denn am Ende bezahlen, weil davon ja auch die Finanzierungs-Frage abhängt. Wir kalkulieren daher mit ein, mit welchen Preissteigerungen man im Laufe des Bauprojekts rechnen kann – das Risiko für Preissteigerungen darüber hinaus tragen in diesem Fall wir. So bieten wir unseren Kunden maximale Planungssicherheit.“