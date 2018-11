Besteck oder Schmuck : Aluminiumfolie und Salz säubern Silber

Omas angelaufenes Tafelsilber bringt man mit einem einfachen Haushaltstipp wieder zum Glänzen. Alufolie, Salz und Wasser - mehr braucht man nicht.

von dpa

12. November 2018, 04:57 Uhr

Etwas Alufolie und Salz helfen dabei, angelaufenes Silber wieder zum Glänzen zu bringen. Die Verbraucher Initiative in Berlin rät, eine Schüssel mit der Alufolie auszukleiden.

Dann kommen die silbernen Gegenstände hinein - etwa Ringe, Ketten oder Besteck. Nun werden zwei Esslöffel Salz in einem Liter warmem Wasser komplett gelöst. Im Anschluss die Flüssigkeit in die Schüssel gießen. Der Effekt sei unmittelbar sichtbar, so die Haushaltsexperten.