Anzeige : Alte Gärtnerei: Nur 28 Wohnungen zwischen Stadt und Natur stehen noch zum Verkauf

Naturnah wohnen und dabei zugleich Supermärkte, medizinische Versorgung und den Einzelhandel direkt nebenan haben - das Bauprojekt in Flensburg Mürwik wächst. Noch gibt es freie Wohnungen.

von Julia Gohde

29. Januar 2019, 23:57 Uhr

Flensburg | Mitten im Grünen und trotzdem in der Stadt leben: Für die aktuellen und zukünftigen Bewohner des Stadtwohnprojekts „Alte Gärtnerei“ im Flensburger Stadtteil Mürwik wird dieser Wohntraum Wirklichkeit. Seit 2015 entstehen in mehreren Bauabschnitten sieben Gebäude mit 199 Wohnungen, die frischgebackenen Eigentümern ein Zuhause bieten. Wer ein Teil der wachsenden Nachbarschaft werden will, kann jetzt einen Termin für die Besichtigung einer Wohnung oder eines Penthouses vereinbaren. Denn: Noch sind im dritten Bauabschnitt Wohnungen frei.

Wer Interesse an der Alten Gärtnerei hat und eine fertige Wohnung oder den Rohbau besichtigen möchte, kann sich bei Claudia Siegmund melden: Telefon 0461 / 999355-40.

Alte Gärtnerei Flensburg

Dritter Bauabschnitt: Jetzt besichtigen, im Oktober schon einziehen

Im Oktober 2019 sollen alle Eigentumswohnungen der beiden Häuser C und E einzugsbereit sein. Darum wird derzeit fleißig gewerkelt: Das Team der Wohnungsbaugesellschaft Böklund (Woba), die mit dem Bauprojekt betraut ist, hat bereits die bodentiefen Fenster eingebaut. Als nächstes folgen die Fußbodenheizung und der Estrich. Wer sich ein Bild von der Baustelle machen möchte, um hier vielleicht sein neues Zuhause zu finden, kann sich an Claudia Siegmund von der Flensburger Immobilien-Vertriebs GmbH wenden. Sie führt die Interessenten durch den Rohbau sowie durch Musterwohnungen mit verschiedenen Grundrissen und steht ihnen für alle Fragen zur Seite. „Der Verkauf der Wohnungen läuft sehr gut, 80 Prozent sind bereits verkauft. Insbesondere Anfang des Jahres haben wir viele Kaufverträge unterzeichnet“, berichtet Siegmund. Insgesamt 53 Wohneinheiten gehören zum dritten Bauabschnitt, 28 davon sind noch frei.

Barrierearm, naturnah und energieeffizient

Wer sich für eine der Eigentumswohnungen entscheidet, wohnt naturnah und doch mittendrin. Die Alte Gärtnerei besticht durch ihre einmalige Lage: Zur einen Seite heraus ist es nicht weit bis zur Flensburger Förde, zur anderen liegen ein Wald und der Strand Solitüde - und nur ein Katzensprung entfernt bietet der Twedter Plack alle Vorzüge der städtischen Infrastruktur: Einkaufsmöglichkeiten, Banken, Ärzte und Apotheken. Das Gelände der Alten Gärtnerei selbst wiederum ist wie ein Park angelegt. Mit 220 Stellplätzen in der Tiefgarage bietet es zwar viel Platz für Autos, im Innern des Geländes sucht man diese jedoch vergebens: Die Macher des Neubauprojekts, das in unmittelbarer Nähe zum Naturschutzgebiet „Twedter Feld“ liegt, haben sich bewusst für Grünflächen und Sitzbänke in einer autofreien Zone zwischen den Gebäuden entschieden.

Erster Bauabschnitt: Haus Fördestraße 58 Eigentumswohnungen in einem Gebäude

Fertigstellung: Ende 2016

Alle Wohnungen sind bereits verkauft und bewohnt.

Zweiter Bauabschnitt: Alte Gärtnerei N° 8 - 12 63 Eigentumswohnungen

Fertigstellung: Ende 2017/Anfang 2018

Der zweite Bauabschnitt besteht aus drei Häusern: Gebäude N° 8 (Haus H), N° 10 (F) und N° 12 (D)

Drei Wohnungen, darunter 1 Penthouse, sind noch frei

Dritter Bauabschnitt: Haus Fördestraße N° 122-128 53 Eigentumswohnungen

Fertigstellung: Anfang Oktober 2019

Der dritte Bauabschnitt besteht aus zwei Häusern: Fördestraße N° 122/124 (C) und Fördestraße N° 126/128 (E)

28 Wohnungen, darunter auch Penthouses, sind noch frei

Vierter Bauabschnitt 21 Wohnungen in einem Gebäude, darunter auch einige mit Fördeblick

Fertigstellung: Im ersten Halbjahr 2020

Der vierte Bauabschnitt besteht aus einem Haus: Alte Gärtnerei 6, Haus G

Auch der vierte Bauabschnitt steht kurz vor der Vermarktung und komplettiert die Anlage im Frühjahr 2020. Claudia Siegmund freut sich auf die anstehenden Besichtigungen: „Menschen, denen ihr Haus mittlerweile zu groß geworden ist, die den Komfort barrierearmer Neubauten schätzen und sich zwischen Natur und infrastruktureller Sicherheit wohlfühlen, finden hier ihr Zuhause.“

Kontakt und Besichtigungstermine

Vertriebsbüro Alte Gärtnerei

Claudia Siegmund

Twedter Plack 1

24944 Flensburg

Tel.: +49 461 999 355 40

E-Mail: info@alte-gaertnerei.com

www.alte-gaertnerei.com