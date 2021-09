Prognose : Weihnachten 2021: Nordmanntanne bleibt Topseller

Noch ist es bis Weihnachten eine Weile hin. Doch die Christbaumbranche steht schon in den Startlöchern. Die Nordmanntanne dürfte auch in diesem Jahr wieder am meisten gefragt sein. Welche Preise sind zu erwarten?

Dortmund | Noch drei Monate bis Weihnachten: Und diesmaldürften die Preise für Christbäume wohl geringfügig steigen. AufAnfrage hieß es beim Landesverband Gartenbau Nordrhein-Westfalen,beim Topseller Nordmanntanne könne es pro Meter moderat um ein biszwei Prozent teurer werden. Und es sei von einem guten Absatzauszugehen, sagte eine Sprecherin. Während Zusamm...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.