Gericht klärt Streitfrage : Müssen auch Erdgeschossbewohner für Treppenhausreinigung zahlen?

Bei der Kostenverteilung für die Reinigung von Gemeinschaftsräumen kann es zu Streit kommen. Ein Gericht klärte nun, ob es eine Rolle spielt, ob und wie Mieter die Räume nutzen.

Brandenburg/Havel | Mieter können über die Betriebskosten an den Ausgaben für die Reinigung des Treppenhauses beteiligt werden. Das gilt auch, wenn sie im Erdgeschoss wohnen und nur die Kellertreppe nutzen, entschied das Amtsgericht Brandenburg an der Havel (Az.: 31 C 295/19), wie die Zeitschrift "Das Grundeigentum" (Nr. 13/2021) des Eigentümerverbandes Haus & Grund Berl...

