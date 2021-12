Statt Ostereiern : Sorbische Weihnachtskugeln als Baumschmuck

Die Sorben sind eigentlich bekannt für kunstvoll verzierte Ostereier. Annelie Rölke interpretiert die Tradition neu und bringt sie mit Wolfszähnen und Strahlen aus Bienenwachs auf Weihnachtskugeln.

Bautzen | Der süßliche Duft von warmem Bienenwachs liegt in der Luft. Auf der Herdplatte köcheln in ausrangierten Teelichtbehältern die Farben Weiß und Gold. Immer wieder taucht Annelie Rölke die zurechtgestutzte Gänsekielfeder in die dampfenden Töpfchen und setzt dreieckige „Wolfszähne“ auf den schillernden Untergrund. Normalerweise gehören diese ursprüngli...

