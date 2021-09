Ab 2026 : Neue Vorgaben: Wie gehe ich jetzt mit meiner Ölheizung um?

Für die Ölheizung gibt es ab 2026 strenge Vorgaben zum Einbau. Bedeutet das, dass Haushalte keine neue mehr kaufen dürfen? Und soll ich mir dann jetzt eine holen, die länger hält?

St. Augustin/Hamburg | Ab 2026 gibt es neue Vorgaben zu Ölheizungen. Neue Brennwertgeräte dürfen dann nicht mehr alleine eingebaut werden, sondern nur noch in Verbindung mit der Nutzung. Fragen und Antworten, wie man damit am besten umgeht. Was ändert sich ab 2026? „Manche sprechen von einem Ölheizungsverbot ab 2026, aber davon kann keine Rede sein“, sagt Alexis Gula ...

