Skiträger und Spanngurte : Wie transportiere ich Ski und Schlitten sicher im Auto?

Die Freude auf den Ski-Urlaub ist groß und die passenden Ski sind auch schon gekauft. Aber wie transportiert man diese sicher mit dem Auto zum Zielort? Es gibt mehrere Möglichkeiten.

von dpa

03. Oktober 2018, 04:55 Uhr

Ski und Schlitten müssen Wintersportfreunde im und auf dem Auto verrutschsicher verstauen. «Denn das gilt vom Gesetz her für jede Art von Ladung», sagt Vincenzo Lucà vom Tüv Süd. Ansonsten drohen Bußgelder und Punkte.

Am besten eignen sich dazu Spanngurte. «Elastische Bänder etwa aus Gummi sind nicht ratsam, da sie zu viel Spiel bekommen können.» Denn selbst starkes Bremsen und Ausweichmanöver müssen die Sportgeräte - in alle Richtungen rutschfest - überstehen. Das gilt vor allem, wenn Ski oder Schlitten auf dem Dachgepäckträger transportiert werden.

Gut zum Transport auf dem Dach eignen sich spezielle Skiträger. Dabei muss man auf die maximale Dachlast und die Herstellerangaben achten. Die abgerundeten Teile der Ski gehören nach hinten zugunsten eines besseren Luftwiderstands. Alternativ kann eine Dachbox zum Einsatz kommen. «Auch hier die meist vorhandenen Sicherungen nutzen», rät Lucà.

Auch im Innenraum müssen Autofahrer Ski und Schlitten mit geeigneten Gurten sichern. «Gerade die Ski können ungesichert zu gefährlichen Geschossen werden und auch die Frontscheibe durchschlagen», sagt Lucà. Innen eignet sich zur Sicherung am besten ein spezieller Skisack, der die langen Ski vom Kofferraum durch eine Öffnung in der Rückbank in einem Sack sicher verstaut und auch den Innenraum vor Verschmutzung schützt. Der ist aber meist nur ab Werk zu bekommen. Ein Schlitten ist im Kofferraum optimal aufgehoben - ordentlich verzurrt.