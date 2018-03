O bis O: Faustregel beim Reifenwechsel : Warum die Winterreifen dieses Jahr an Ostern noch an der Achse bleiben sollten

Wer meint, dass Ostern den Frühling offiziell einläutet und man nach der Faustregel von „Ostern bis Oktober“ nun auf die Sommerreifen wechseln kann, der irrt in diesem Jahr. Tüv Nord erklärt, wann diesmal der richtige Zeitpunkt ist und warum.

von Malin Lindenberg

24. März 2018, 04:12 Uhr

Viele Werkstätten werden in den nächsten Wochen wieder auf Hochbetrieb laufen, wenn Autofahrer ihre Fahrzeuge zum Reifenwechsel vorbeibringen. Die Regel „von O bis O“, also Ostern bis Oktober, ist jedoch mit Vorsicht zu genießen, da sie je nach Standort und Witterungsbedingungen variieren. Tüv Nord weist darauf hin, dass die Winterreifen noch so lange montiert bleiben sollten, wie nachts mit Frost zu rechnen ist. Und somit hilft in diesem Jahr die Faustregel „Von Ostern bis Oktober ist Sommerreifenzeit“ kaum weiter.

Der Grund, warum man bei Kälte mit dem Reifenwechsel noch warten sollte, ist folgender: Die Gummimischung der Sommerreifen wird bei den niedrigen Temperaturen zu hart und somit bremst das Auto schwerfälliger. Zudem gibt es in Deutschland die sogenannte situative Winterreifenpflicht. Das heißt, Autos müssen mit Winterreifen ausgestattet sein, wenn sie bei Schnee und Glätte auf der Straße unterwegs sind. Sich nicht daran halten, wird teuer, denn es drohen mindestens 60 Euro Bußgeld und ein Punkt in Flensburg.

Da Ostern dieses Jahr recht früh liegt, müssen Autofahrer laut dem Deutschen Wetterdienst durchaus noch mit Frost rechnen. Einen allgemeinen Zeitpunkt, wann man am besten seine Reifen wechseln sollte, gibt es nicht: Das hängt von der Region wie auch der genauen Gummimischung der Reifen ab. Tüv Nord rät jedem Autofahrer, am besten individuell bei der Werkstatt des Vertrauens nachzufragen, welche Zeit für den Reifenwechsel am geeignetsten ist.

(Mit dpa Material)