Anzeige: DB Regio : Warum Bauarbeiten die Marschbahn aus dem Takt bringen

Warum es bei der Marschbahn zu Zugausfällen kommt - und welchen Einfluss Gleisarbeiten dabei haben.

26. Oktober 2019, 00:01 Uhr

Sicher haben Sie es schon erlebt: Auf Bahnstrecken wird gebaut und die Fahrzeiten verlängern sich. Aber warum kommt es dann häufig auch noch zu Zugausfällen? Dafür gibt es im komplexen Bahnsystem viele Gründe wie zum Beispiel den erhöhten Fahrzeugbedarf.

Bauarbeiten: So kommt es zu Verspätungen und Zugausfällen bei der Marschbahn

Stellen Sie sich folgendes Szenario vor: Zwischen zwei Orten auf der Marschbahn fahren zwei Züge der DB Regio Schleswig-Holstein im Ein-Stunden-Takt, je einer pro Richtung und Stunde auf seinem Gleis. Von Ort zu Ort beträgt die Fahrzeit 45 Minuten. Am Bahnhof angekommen, haben die Züge 15 Minuten Aufenthalt für den Ein- und Ausstieg der Fahrgäste sowie den Führerstandswechsel des Lokführers und dann geht es zurück. Es werden also zwei Zuggarnituren benötigt, damit planmäßig jede volle Stunde zwei Züge zwischen den beiden Orten fahren können. Soweit läuft alles nach Plan.

Nun wird aufgrund von Bauarbeiten ein Gleis gesperrt. Die Züge können also nicht wie gewohnt auf „ihrem“ Gleis vom einen zum anderen Ort fahren, sondern müssen sich ein Gleis teilen und aufeinander warten. Die Bauarbeiten im gesperrten Gleis erfordern ein langsameres Fahrtempo des Zuges auf dem freien Gleis und auch das Warten vor dem gesperrten Abschnitt auf das Passieren des Gegenzuges kostet Zeit. So entsteht eine Fahrzeitverlängerung von 20 Minuten in beide Richtungen, sodass die Züge am anderen Bahnhof nicht nach 45, sondern erst nach 65 Minuten ankommen. Die vorgesehene Rückfahrt nach 60 Minuten und der Ein-Stundentakt sind also nicht mehr haltbar.

Eine mögliche Lösung: Extrazüge

Was tun? Damit der Ein-Stundentakt dennoch gefahren werden kann, müsste in beiden Orten jeweils ein Extrazug bereitstehen. Es werden nun also vier Zuggarnituren benötigt, damit während der Bauphase in jeder Stunde zwei Züge zwischen den beiden Orten fahren können.

In der Realität gibt es jedoch nur eine begrenzte Verfügbarkeit von Fahrzeugen. Diese versuchen wir so einzusetzen, dass alle Strecken bedient und möglichst viele Fahrgäste befördert werden können. Wegen der endlichen Anzahl der Fahrzeuge funktioniert dies leider nicht immer. Christoph Ströh, Verkehrsvertragsmanager Netz West bei DB Regio Schleswig-Holstein

Bei den Planungen für die Einsätze spielt auch der Gesamtfahrplan eine Rolle. Daher kann es vorkommen, dass bei Bauarbeiten mit der vorhandenen Fahrzeuganzahl weniger Züge gefahren werden können oder es auf anderen Strecken(abschnitten) zu Verspätungen oder Ausfällen kommt. „Unsere Baustellenplaner tun stets ihr Bestes, um die Unannehmlichkeiten für die Fahrgäste in Baustellenphasen so gering wie möglich zu halten. So auch bei den laufenden Bauarbeiten auf der Marschbahnstrecke vom 21. Oktober bis 9. Dezember. Auch hier sind Fahrplanänderungen und Ausfälle leider nicht zu vermeiden“, erklärt Christoph Ströh.

Damit Sie sich gut auf die Änderungen einstellen können, geht DB Regio in der Baukommunikation neue Wege. Neben Plakaten, Ansagen, Infos auf den Bahnhofs-Anzeigetafeln und Online-Informationen gibt es nun erstmalig einen Bauinfo-Erklärfilm.