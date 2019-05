Anzeige : Von der Pferdekutsche zum Transportunternehmen für Europa: 50 Jahre Anhalt Logistics

Das Familienunternehmen ist auf Erfolgskurs: Auf den Transport von Flüssigkeiten spezialisiert, hat es mittlerweile fünf Standorte und 530 Mitarbeiter. Jetzt feiert Anhalt Logistics 50-jähriges Jubiläum und lädt ein.

von Julia Gohde

08. Mai 2019, 23:57 Uhr

530 Mitarbeiter, 250 Sattelzugmaschinen und 600 Transporteinheiten, die Flüssigkeiten per Straße, Schiene und Schiff durch ganz Europa genau dorthin transportieren, wo sie gebraucht werden: Anhalt Logistics ist ein „Hidden Champion“. Jetzt feiert das Logistikunternehmen Jubiläum. Wir blicken auf eine Schleswig-Holsteinische Erfolgsgeschichte zurück und stellen ein Familienunternehmen vor, das heute von fünf Standorten europaweit agiert. Das Kerngeschäft sind „Liquid Solutions“, der Transport von Flüssigkeiten.

Zeitsprung: Wie alles anfing

Mit 28 Jahren machte sich August Anhalt selbständig. Gestartet hat alles mit einem großen Anhänger, den Anhalt im Jahr 1930 in Karolinenkoog hinter seine Pferde spannte. Er war mit Gemüse und Kohle beladen, das von einem Ort in den nächsten gebracht werden sollte. Das Geschäft lief gut und wuchs, sodass er schon drei Jahre später auf motorisierte Fahrzeuge umstieg und mit seinem Transportunternehmen über die Ländergrenze hinaus tätig war. Die Anhänger wurden größer, der Fuhrpark um weitere Fahrzeuge und Anhänger aufgestockt.

Der große Einschnitt jedoch kam 1939: Im Krieg wurden die Fahrer und Fahrzeuge konfisziert. Sechs Jahre später, als der Krieg vorbei war, kommen die Männer zurück - jedoch ohne Fahrzeuge. Der Betrieb ist am Ende. Vorerst. Denn die Anhalts lassen sich nicht unterkriegen.

Neuanfang im Mai 1969

Vor 50 Jahren dann, am 1. Mai 1969, gründeten Horst und Gudrun Anhalt das Unternehmen neu. In der Zeit bis heute wuchs das Unternehmen von einem regionalen Transportdienstleister im landwirtschaftlichen Bereich zu einem europäischen Logistikunternehmen heran. Ein Grundbaustein, der Anhalt Logistics stetig wachsen ließ und heute erfolgreicher denn je macht, ist der starke Zusammenhalt in der Familie über Generationen hinweg.

Mehr Informationen: Anhalt Logistics in der Übersicht

Standorte Rehm-Flehde-Bargen,

Hamburg-Hausbruch,

Hamburg-Waltershof,

Dollbergen,

Duisburg-Neumühl

Logistik-Angebote Chemie-Tanktransporte,

Lebensmittel-Tanktransporte,

Milchsammeltransporte,

Kühltransporte,

Intermodal-Transporte,

Container-Trucking,

AdBlue-Tankstellenversorgung,

Container-Depot

Fahrzeug-Services Reparatur,

Wartung,

Tankreinigung

Und nicht nur die eigenen Reihen werden gestärkt: Generell wird die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter im Hause Anhalt groß geschrieben. So werden jährlich eine Vielzahl von Auszubildenden (m/w/d) in folgenden Bereichen ausgebildet:

Kaufmann/frau für Spedition- und Logistikdienstleistung,

Fachkraft für Lagerlogistik,

Kfz.-Mechatroniker für Nutzfahrzeuge und Berufskraftfahrer

Fachinformatiker, Fachrichtung Systemintegration.

Einladung zum Tag der offenen Tür am 12. Mai

Sein 50-jähriges Jubiläum nimmt das familiengeführte Logistikunternehmen zum Anlass, am 12. Mai einen Tag der offenen Tür auf seinem Betriebsgelände in Rehm-Flehde-Bargen zu veranstalten, um auch der Öffentlichkeit im Umland die Möglichkeit zu geben, die „Anhalt Logistics“ persönlich kennenzulernen.

Die Veranstaltung auf einen Blick

Wer Anhalt Logistics GmbH & Co. KG Was Tag der offenen Tür Wo Auf dem Betriebsgelände:

Tannenweg 1

25776 Rehm-Flehde-Bargen Wann Sonntag, 12. Mai 2019 von 11 bis 16 Uhr Kontakt Telefon: 04882 590-0

E-Mail: info@anhalt.de

www.anhalt.de