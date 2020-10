Anzeige: Emil Frey Küstengarage : Vollelektrisches Raumwunder: Taugt der VW ID.3 als Familienauto? Ein Testbericht

Momentan fahren wir einen Tiguan Allspace und einen Golf 7. Nach einer kurzen Einweisung in den ID.3 ging der Schalter auf „D“ und ich fuhr die knappen 50 Kilometer nach Hause. Der erste Eindruck: Optisch gefällt mir der ID.3 sehr, da man sieht, dass er kein „normaler VW“ ist, aber auch nicht zu sehr von dem VW-Gesicht abweicht.



Fährt sich quasi von allein



Auf dem Weg nach Hause habe ich den „Travel Assist“ ausprobiert und war begeistert. Aber es war auch total ungewohnt, da das Auto sich von Altenholz bis nach Eckernförde fast alleine bewegte. Dann wollte ich aber auch mal wieder selbst fahren.



Am Nachmittag gab es diverse Touren mit Freunden und Familie. Zwischendurch, es schien teilweise die Sonne, habe ich den ID.3 an meine Steckdose angeschlossen, sodass meine Photovoltaik-Anlage beim Aufladen tätig werden konnte. Kleine Fehlermeldung trübt Fahrspaß nicht



Die Reaktionen aufs Auto waren durchweg positiv. Insbesondere die Beschleunigung macht richtig Spaß! Der ID.3 liegt super auf der Straße und man hat ein sicheres Handling.



Am späten Nachmittag gab es noch eine Fahrt zu Freunden und nun trat eine Fehlermeldung auf. Der Gesamtkilometerstand könne nicht angezeigt werden und es soll eine Werkstatt aufgesucht werden. Mehrfaches Neustarten konnte leider nicht helfen. Bei der Weiterfahrt hat sich dann auch der „Travel Assist“ verabschiedet und kam auch am Freitag leider nicht wieder. An der Software muss VW wohl noch arbeiten!



Familienausflug mit viel Gepäck



Am Samstag, die Software funktionierte wieder, wurden die Kindersitze aus dem Allspace in den ID.3 umgebaut. Der Platz hinten ist dafür ausreichend und wir fuhren nach Eckernförde. Lediglich der Kofferraum wäre als „Erstwagen“ für unsere Familie wohl nicht geeignet, da Kinderkarre, Bollerwagen und Co eben sehr viel Platz benötigen.



Der Samstag verlief dagegen aber komplett ohne Probleme. Am Sonntag ging es mit meiner Frau und den Kindern nach Angeln zu meinen Eltern. Es wurden natürlich wieder viele Testrunden gedreht.



Das Fazit



Ich finde den ID.3 gelungen! Er liegt super auf der Straße, beschleunigt direkt und – wenn die Software fertigt ist und einwandfrei funktioniert – hat super Assistenzsysteme. Das Laden war völlig easy! Zuhause ankommen, Stecker rein, fertig! Das Wochenende hat viele negative Vorbehalte genommen. Viele Grüße, Michael Köpp.