Unfall : Vier Verletzte nach Trunkenheitsfahrt

Vier junge Männer im Alter von 20 bis 24 Jahren sind bei einer Trunkenheitsfahrt bei Northeim verletzt worden. Wie die Polizei am Abend mitteilte, verlor der Fahrer am frühen Sonntagmorgen in einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über seinen Wagen - vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit und Alkoholeinfluss. Das Auto geriet daraufhin auf den Seitenstreifen, überschlug sich und blieb im Böschungsbereich auf dem Dach liegen. Alle vier jungen Männer wurden dabei verletzt, einer schwer. Beim Eintreffen der Polizei gaben alle vier an, nicht gefahren zu sein. Von allen wurden Blutproben entnommen. Das Auto erlitt einen Totalschaden in Höhe von 30.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

